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Geçen yıl Güney Kore'ye kaçan jimnastikçi Kuzey Kore'ye kaçak yollardan geri döndü

04.01.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore ordusu, dünyanın en sağlam sınırlarından birini aşarak Kuzey'e geçen bir kişinin daha önce Güney'e kaçtan bir jimnastikçi olduğunu tahmin ediyor.

Geçen yıl Güney Kore'ye kaçan jimnastikçi Kuzey Kore'ye kaçak yollardan geri döndü

Güney Kore ordusu, dünyanın en sağlam sınırlarından birini aşarak Kuzey'e geçen bir kişinin 2020'de Güney'e kaçtan bir jimnastikçi olduğunu tahmin ediyor.

Bu kişinin böyle tehlikeli bir geçişi yaparak neden döndüğü ya da hâlâ hayatta olup olmadığı henüz net değil.

Sınırın Güney Kore tarafındaki gözetleme kameralarının, yılın ilk gününde, askeri bölgenin doğu kıyısında dolaşan birinin olduğu uyarısını yayınlamasının ardından soruşturma başlatıldı.

Bölgeye kaçak giriş yapan kişi bulunamadı ama birkaç saat sonra Kuzey Kore'ye geçtiği keşfedildi.

BBC'ye konuşan üst düzey bir askeri yetkili, gözetleme görüntülerinden hareketle, bu kişinin daha önce Kasım 2020'de benzer bir rota kullanarak Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçen kişi olduğunu belirtti.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına göre, 30'lu yaşlarında olduğuna inanılan adam Güney Kore'de temizlikçi olarak çalışıyordu. Gözaltına alındığında, Kuzey Koreli bir jimnastikçi olduğunu söylemişti.

Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, "Görüntülerdeki kişi, 2020'de Kuzey'den kaçan kişiyle aynı görünüşe ve kıyafetlere sahip." dedi.

Seul'deki askeri şefler, hafta sonu geçtiği gözlemlenen kişinin hâlâ hayatta olup olmadığını bilmediklerini ancak Kuzey'e korunmasını isteyen bir mesaj gönderildiğini aktardı.

Kuzey Kore mesajı aldığını kabul etti, ancak adamın akıbeti veya neden geri döndüğüne dair açıklama yapılmadı. Adamın fark edilmeden nasıl geçmiş olabileceğiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır mayınlarla dolu; etrafı elektrikli ve dikenli tellerle çevrili. Güvenlik kameralarının olduğu sınırdaki silahlı muhafızların 24 saat tetikte olmaları gerekiyor.

Seul'deki savunma yetkilileri, geçmişte benzer ihlallerin yaşanmasının ardından, sınır savunma sistemini elden geçirme sözü vermişti.

Güney'den Kuzey'e iltica vakaları hala daha nadir olarak yaşanıyor.

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