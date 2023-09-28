HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gecenin gündüze döndüğü anlar! Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım böyle düştü

Gecenin gündüze döndüğü anlar! Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım böyle düştü

28.09.2023 10:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında, dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde şiddetli yağış etkili oldu. Mekke’deki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü, gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Şiddetli yağışa rağmen Kabe’de bulunan Müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödemeler Bitcoin üzerinden! Dikkat çeken yoğun para akışı: Tutuklandılar, aralarında memurlar da varÖdemeler Bitcoin üzerinden! Dikkat çeken yoğun para akışı: Tutuklandılar, aralarında memurlar da var
115 kişinin öldüğü kanlı düğünün tüm detayları!115 kişinin öldüğü kanlı düğünün tüm detayları!
Dershaneye diye çıktı, sırra kadem bastı! Son görüntüleri ortaya çıktıDershaneye diye çıktı, sırra kadem bastı! Son görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Suudi Arabistan Mekke saat kulesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.