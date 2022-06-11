HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı! Elektrikler kesildi, yangın çıktı

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı! Elektrikler kesildi, yangın çıktı

11.06.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, gece kentin üzerinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Yıldırımın düştüğü iş makinası alev alev yandı.

Kocaeli'de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur ile birlikte kentin üzerinde şimşekler çaktı. Gecenin sessizliğini gök gürültüleri bozarken, şimşekler adeta her yeri gündüze çevirdi. Kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

İŞ MAKİNESİ YANDI

Öte yandan Körfez ilçesinde bir iş makinesinin çok yakınına yıldırım düştü. İş makinesi alev alev yandı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Kentte görev yapan tüm kurumlar, beklenen sağanak yağmur ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alarm seviyesini kırmızıya yükseltti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını domuz sandı, tetiğe bastı! Av sırasında akılalmaz olayArkadaşını domuz sandı, tetiğe bastı! Av sırasında akılalmaz olay
Bakan Koca açıkladı! İyileştirmeler...Bakan Koca açıkladı! İyileştirmeler...
Erdoğan ile konuştuklarını anlattı: 'Valla durdurdum konvoyu' Erdoğan ile konuştuklarını anlattı: 'Valla durdurdum konvoyu'
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Boyalı ilk fotoğraf geldi

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Boyalı ilk fotoğraf geldi

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

İlginizi Çekebilir

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.