Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı! Elektrikler kesildi, yangın çıktı

Kocaeli'de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur ile birlikte kentin üzerinde şimşekler çaktı. Gecenin sessizliğini gök gürültüleri bozarken, şimşekler adeta her yeri gündüze çevirdi. Kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

İŞ MAKİNESİ YANDI

Öte yandan Körfez ilçesinde bir iş makinesinin çok yakınına yıldırım düştü. İş makinesi alev alev yandı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Kentte görev yapan tüm kurumlar, beklenen sağanak yağmur ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alarm seviyesini kırmızıya yükseltti.

(İHA)

