Duygu Özaslan'ın tavsiye ettiği zarif kokusuyla sizi kendine hayran bırakacak parfüm önerisi ve alternatif koku önerileri

Parfüm, insanın tüm duygularını harekete geçiren en önemli kozmetik ürünler arasında yer alıyor. Bu sebeple kaliteli bir parfüm kullanmak, başkaları üzerinde bırakacağınız etkiyi direkt belirliyor. Eğer siz de karşı tarafı derinden etkilemek istiyor ve imzanız olacak bir koku arıyorsanız Duygu Özaslan'ın önerisine kulak verebilirsiniz! Özaslan'ın önerdiği Cacharel Noa ve çok daha fazlası için listemiz sizi bekliyor!

1. Zarafetin kokusu ile tanışmaya hazırlanın: Cacharel - Noa

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Duygu Özaslan'ın tavsiye ettiği Cacharel Noa, hoş kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Dip notalarda beyaz misk, tütsü ve kahve notaları içeren parfümün kalp notasında şakayık ve biber bulunuyor. Baş döndürücü bir etkiye sahip parfümün karşı konulamaz etkisi uzun süre kalıcılığını koruyor. Şık şişe tasarımıyla da dikkat çeken parfümü mutlaka denemelisiniz!

2. Cesur kadınların kokusu: Yves Saint Laurent - Libre

Sınırsızca yaşamanın özgürlüğünü tatmak isterseniz Yves Saint Laurent - Libre, tam size göre! Fas'tan gelen portakal çiçeğinin yakıcı hissi ve Fransız lavantasının birleşiminden doğan eşsiz koku, Özaslan'nın önerisine harika bir alternatif. Parfüm, cesur ve özgün kadınların çiçeksi kokusu olmaya aday. Üst notalarda kuş üzümü, mandalina, tahıl ve Fransız lavanta yağları bulunan parfümün kalp notasını zambak, yasemin ve portakal çiçeği oluşturuyor.

3. Çekiciliğin parfüm hâli: Estee Lauder - Bronze Goddess

Duygu Özaslan'ın önerisi gibi baharatlı ve çiçekli kokuları seviyorsanız Estee Lauder - Bronze Goddess'e şans verebilirsiniz. Doğal içerikli kaliteli maddelerle üretilen parfüm; bergamot, amber, çiçek ve vanilyanın enfes kokusunu Hindistan cevizinin sıcak duygusuyla harmanlıyor. Âdeta vazgeçilmez çekiciliğin parfüm hâli olan eşsiz kokuyla bulunacağınız ortamlarda dikkat çekmeye hazır olun!

4. Mutluluğun parfümünü arayanlara: Lancome - La Vie Est Belle

Lancome - La Vie Est Belle'i Fransa'nın önde gelen parfümörleri tarafından yaratılan eşsiz bir koku. Yaşamın güzelliğine dair evrensel bir bildiri niteliği taşıyan parfüm, size ve çevrenize âdeta ilham verecek. Enerji dolu feminen tonlar taşıyan parfümün kalp notasında iris çiçeği ve paçuli, üst notasında ise siyah Frenk üzümü ve armut yer alıyor.

5. Meyve ve misk kokularıyla tatlı çiçeksi bir parfüm arayanlara: Versace - Bright Crystal

Duygu Özaslan gibi meyve ve çiçek kokularını seviyorsanız Versace - Bright Crystal, sizin için harika bir seçenek olabilir. Şehvet uyandıran ve saf ışıltının vücut bulmuş hâli olan parfümün üst notalarında nar, donmuş akor bulunurken orta notalarında şakayık, lotus ve manolya yer alıyor. Alt notalarına ise daha çok kehribar ve misk gibi kokular eşlik ediyor.

6. Kışkırtıcı karışım: Roberto Cavalli - Nero Assoluto

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Baharat kokularının kışkırtıcı etkisini sunan Roberto Cavalli - Nero Assoluto, Duygu Özanlan'ın parfüm önerisine iyi bir alternatif. Üst notalarında limon, greyfurt, bergamot, mor salkım ve pembe biberin bulunduğu parfümün orta notalarında kırmızı zambak, çarkıfelek ve yabani yasemin yer alıyor. Dip notasını ise sandal ağacı, kaşmir, paçuli ve vanilyanın tatlı tonları oluşturuyor.

7. Çekiciliğin ve cazibenin parfümüyle tanışın: Calvin Klein - Euphoria

Kalp notalarında manolya ve orkide kokuları içeren bir parfüm arıyorsanız Calvin Klein - Euphoria ilginizi çekebilir. Çekiciliği, cazibeyi ve tutkuyu harmanlayan koku; barındırdığı gizem nedeniyle herkesi kendine çekiyor. Narin ve parlak bir koku yorumu sunmasını sağlayan Sicilya bergamotu ve yeşil akor, parfümün tepe noktasında yer alıyor. Dip noktasını ise kremsi akor ve sandal ağacı oluşturuyor.

8. Baştan çıkarıcı bir etki arayanlara: Yves Saint Laurent - Black Opium

Yves Saint Laurent - Black Opium, modern ve genç bir yorum sunuyor. Baştan çıkarıcı bir etki bırakan parfüm; dinamik, enerjik ve korkusuz kadınların ideal kokularından biri. Özgür ve öz güven sahibi kadınlar için ideal olan kokuda siyah kahve akoru, portakal çiçeği, sedir ağacı ve paçuli bulunuyor. Göz alıcı şişe tasarımıyla da dikkat çeken parfüm sizi bekliyor!

9. Portakal çiçeğinin en tatlı hâli: Christian Dior - Pure Poison

Üst notalarda yasemin ve tatlı portakal bulunduran Christian Dior - Pure Poison, bergamot ve Sicilya mandalinasıyla desteklenen eşsiz bir kokuya sahip. Saf güzelliğin çekici yanını barındıran şişe içerisinde gardenya ve portakal çiçeğinin inanılmaz bir uyumu bulunuyor. Tabana doğru ise sandal ağacı ve amber kokularıyla baş döndürüyor!

10. Hoş ve ferah bir koku arayanlara: Jimmy Choo - Fever

Uzun süreli etkisi ile kaliteli ve kalıcı bir koku vadeden Jimmy Choo - Fever, göz alıcı şişesiyle imza kokunuz olmaya aday! Hoş kokusuyla ferahlık sunan parfüm, Duygu Özaslan'ın önerisi için harika bir alternatif. Kokunun üst notalarında erik nektarı, greyfurt ve lychee buluyor. Orta notalarda ise kavrulmuş tonka fasulyesi ve sandal ağacının eşsiz tonları sizi karşılıyor.