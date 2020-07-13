Gecenin yıldızı olacaksınız! İşte kır düğünü konseptine uygun en şık saç modelleri..

Her bir detayıyla içinize sinen bir düğünde, saçlarınız da sizi ve düğün konseptinizi yansıtmalı. Balo tarzındaki klasik düğünlerden epeyce farklı olan kır düğünleri, bu konuda size geniş bir giyim, saç ve makyaj yelpazesi sunuyor. Belki de, hayal ettiğiniz saç modelini sizin için derlediğimiz bu yazıda bulursunuz. Haydi, tüm seçenekleri birlikte inceleyelim.

KIR RUHUNA UYGUN ÖRGÜLER!

Saçınızın farklı yerlerine ekleyebileceğiniz örgüler, kır düğününüz için harika bir seçim olabilir. Klasik örgüler yerine salaş saç modellerinin arasında kaybolan örgüleri tercih ederek klasik tarzdan uzaklaşabilirsiniz. Romantik bir görünüm sunan örgülerinizi, gelin çiçeğinizle uyumlu minik çiçeklerle donatabilirsiniz. Zevkinize göre hem salık saçla hem de toplu saçla kullanılabilen örgüler, bu yılın favori modelleri arasında zirvede!

DOĞADAN İLHAM ALINAN SAÇLAR!

Doğayla iç içe bir düğün konseptinde, saçlarınızda da doğadan izler görmek ister misiniz? Çiçekli taçlar, saça dağılmış minik papatyalar ve hayal edebileceğiniz diğer tüm güzellikler saçlarınızı süsleyebilir. Tamamen size özel olan bu saç modelleri, değişime yüzde yüz açık! Herhangi bir çiçeği ya da bitkiyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir lavanta bahçesinde evleniyorsanız saçınızı kurutulmuş lavantalarla süslenmiş bir tokayla taçlandırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey, doğal detaylarda aşırıya kaçmamak! Diğer türlü, sizin üzerinizde olması gereken dikkati saçınızdaki detaylara kaptırabilirsiniz.