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Gecenin yıldızı olacaksınız! İşte kır düğünü konseptine uygun en şık saç modelleri..

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan düğün sezonu, çiftler için hem heyecanlı hem de yorucu bir süreçtir. Hayalinizdeki kır düğünü için uygun saç modelleri ararken bu telaşlı süreçte daha da yorulmayın diye sizin için öneriler hazırladık. Birbirinden güzel kır düğünü konseptli saç modelleri arasından hayalinizdeki seçimi yapabilirsiniz.

Gecenin yıldızı olacaksınız! İşte kır düğünü konseptine uygun en şık saç modelleri..

Her bir detayıyla içinize sinen bir düğünde, saçlarınız da sizi ve düğün konseptinizi yansıtmalı. Balo tarzındaki klasik düğünlerden epeyce farklı olan kır düğünleri, bu konuda size geniş bir giyim, saç ve makyaj yelpazesi sunuyor. Belki de, hayal ettiğiniz saç modelini sizin için derlediğimiz bu yazıda bulursunuz. Haydi, tüm seçenekleri birlikte inceleyelim.

KIR RUHUNA UYGUN ÖRGÜLER!

sac örgü

Saçınızın farklı yerlerine ekleyebileceğiniz örgüler, kır düğününüz için harika bir seçim olabilir. Klasik örgüler yerine salaş saç modellerinin arasında kaybolan örgüleri tercih ederek klasik tarzdan uzaklaşabilirsiniz. Romantik bir görünüm sunan örgülerinizi, gelin çiçeğinizle uyumlu minik çiçeklerle donatabilirsiniz. Zevkinize göre hem salık saçla hem de toplu saçla kullanılabilen örgüler, bu yılın favori modelleri arasında zirvede!

DOĞADAN İLHAM ALINAN SAÇLAR!

topuz

Doğayla iç içe bir düğün konseptinde, saçlarınızda da doğadan izler görmek ister misiniz? Çiçekli taçlar, saça dağılmış minik papatyalar ve hayal edebileceğiniz diğer tüm güzellikler saçlarınızı süsleyebilir. Tamamen size özel olan bu saç modelleri, değişime yüzde yüz açık! Herhangi bir çiçeği ya da bitkiyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir lavanta bahçesinde evleniyorsanız saçınızı kurutulmuş lavantalarla süslenmiş bir tokayla taçlandırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey, doğal detaylarda aşırıya kaçmamak! Diğer türlü, sizin üzerinizde olması gereken dikkati saçınızdaki detaylara kaptırabilirsiniz.

DETAYLARLA BEZELİ YARIM TOPLU SAÇ!

yarım topuz

Son yılların en popüler saç stilleri arasına giren yarım toplu saçlar, gelinler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Aynı anda hem toplu hem de salık saçmış gibi görünen modeller, saçın içerisine yerleştirilen ve saç aralarından ışıldayan uzun aksesuarlarla dikkat çekiyor. Uzun saçlarda harika görünen aksesuar detayları, Helenistik tarzdan izler taşıyor. Saç arkasındaki hareketi sağlamak için genellikle salaş bukleli görünüm tercih edilirken önde yüzünüze yakışan herhangi bir model kullanılabilir.

BIRAKIN SERBEST KALSIN!

saç model

Özellikle kır ve deniz konseptli fotoğraf çekimlerinde sıklıkla karşılaşmaya başladığımız doğal görünümlü saçlar, gösterişten uzak ve zarif bir tarz sunuyor. Tabii ki, hepimizin bildiği bir gerçek var; doğal dediğimiz o saçlar aslında yalnızca taranmış saçlar değil. Düz, dalgalı ya da kıvırcık tüm saçların o hale kolay gelmediğini biliyoruz. Bu yüzden, kuaföre gitmenize gerek kalmasa bile evinizde bakım yaptığınız saçlarınızı düğüne uygun hale getirebilirsiniz. Özellikle hacimli saçlara sahip gelinler için tatmin edici bir sonuca ulaşmak çok kolay olacaktır.

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