Geçim kaynağı oldu! 21 yıldır akrep topluyor

Karkamış'ın Gürçay Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Bozkurt, 21 yıldır akrep topluyor. Topladığı zehirli akrepleri bir şişe içerisinde biriktirerek, üzerine saf zeytinyağı ekleyen Bozkurt, karışımı bir yıl bekletiyor. Bozkurt, akrebin şişe içerisine salgıladığı zehrin, saf zeytinyağı ile karışmasının ardından elde ettiği karışımın panzehre dönüştüğünü söyledi. Mehmet Bozkurt, elde ettiği karışımı tüy ile akrep sokulan yerin çevresine sürerek panzehir etkisi oluşturduğunu belirtti.

‘İLK EŞİMİN ÜZERİNDE DENEDİM’

Mehmet Bozkurt, karışımı ilk kez eşinin üzerinde denediğini ve olumlu sonuç aldığını öne sürdü. 21 yıldır panzehir ürettiğini belirten Bozkurt, "Akrepten panzehri üretmeye 2000 yılında başladım. O zamanlarda eşimi iki yerinden akrep sokmuştu ve durumu çok kötüydü. Daha önceden duyduğum bu panzehri eşime uyguladım. O an akrep sokulan yere tüy ile panzehri sürdüm. Panzehri uyguladıktan sonra yarım saat gibi bir süre içinde akrebin zehri kırıldı ve eşim düzelmeye başladı" dedi.

Akrepleri toplayarak bir şişeye koyduğunu ve üzerine saf zeytinyağı döktüğünü dile getiren Bozkurt, "Akrep şişe içerisinde zehrini zeytinyağı içerisine salgılıyor. Zehirle saf zeytinyağı birleştiğinde ortaya çıkan karışım, bir yıl süre gibi bekletildiğinde panzehri oluşturuyor" şeklinde konuştu.