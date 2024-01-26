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    4. Geçmeyen gider kokusuna son! Hem kötü kokular gidiyor hem de lavabonuz şıp diye açılıyor

    Geçmeyen gider kokusuna son! Hem kötü kokular gidiyor hem de lavabonuz şıp diye açılıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.01.2024 15:36 | Son Güncelleme:
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    Evlerimizde yaşadığımız en yaygın sorunlardan biri, giderlerden yayılan kötü kokular ve tıkanıklıklardır. Bu sorunları çözmek için pahalı kimyasal ürünler kullanmaya gerek yok. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir karışım ile hem kötü kokuları uzaklaştırmak hem de lavabonuzu sorunsuzca açmak mümkün. İşte geçmeyen gider kokusuna saniyeler içinde son veren yöntem...

    Geçmeyen gider kokusuna son! Hem kötü kokular gidiyor hem de lavabonuz şıp diye açılıyor

    Evimizdeki giderlerde oluşan kötü kokular ve tıkanıklıklar, günlük hayatımızı olumsuz etkileyebilen sorunlardır. Bu sorunları çözmek için pahalı ve kimyasal içerikli ürünlere başvurmak yerine, doğal ve etkili bir çözümü denemek daha sağlıklı olacaktır. Geçmeyen gider kokusuna son verecek, lavabonuzu açacak bir karışım hazırlamak ise oldukça basit. İşte, evde bulunan malzemelerle kolayca uygulayabileceğiniz lavaboların güzel kokmasını sağlayan ve tıkanıklıkları gideren karışımın uygulanışı...

    LAVABO GİDERLERİNİ KOLAYCA AÇAN VE MİS GİBİ KOKUTAN KARIŞIM

    MALZEMELER:

    • 1 yemek kaşığı yumuşatıcı
    • 1 yemek kaşığı karbonat
    • 1 su bardağı sirke
    • 2 litre kaynar su

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    UYGULANIŞI:
    Lavabonun deliğine sırasıyla yumuşatıcı, karbonat ve sirkeyi dökün. Daha sonra deliğin üzerini bir bez yardımıyla kapatın. Bu şekilde 10 dakika kadar bekleyin. Bezi kaldırdıktan sonra lavabo deliğine 2 litre kaynar suyu dökün. Mucizevi etki yaratan bu işlem sonrasında hem geçmeyen gider kokusu yok oluyor hem de lavabonun açılması sağlanıyor.

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