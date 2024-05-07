Geçmeyen mide ağrılarını bıçak gibi kesiyor! Muzun içine bir yemek kaşığı eklemek yetiyor

Mide ağrıları, günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen yaygın bir sorundur. Bir türlü geçmek bilmeyen mide ağrılarından şikayetçiyseniz doğal yöntemlerle bu ağrıları hafifletebilirsiniz. Muz, mideyi yatıştırıcı etkisiyle bilinir ve içeriğindeki besin maddeleriyle mide ağrılarını azaltır. Muzun içerisine ekleyeceğiniz tahin ve tarçın karışımı hem mide problemine çözüm olur hem de birçok faydasıyla bilinir.

MİDE AĞRILARINI ANINDA KESEN YÖNTEM

Karışım için gerekli malzemeler;

1 adet muz

1 yemek kaşığı tahin

1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı ve uygulanışı;

Öncelikle 1 adet muzu soyun ve dilim dilim doğrayın. Tabağa aldığınız muzun üzerine 1 yemek kaşığı kadar tahin gezdirin. Son olarak üzerine 1 tatlı kaşığı da tarçın serpin. Doğal mide ilacınız hazır. Bu faydalı karışımı ister sabah akşam ister günde 1 defa şeklinde kullanabilirsiniz.

Şifa olsun...!







