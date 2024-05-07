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    4. Geçmeyen mide ağrılarını bıçak gibi kesiyor! Muzun içine bir yemek kaşığı eklemek yetiyor

    Geçmeyen mide ağrılarını bıçak gibi kesiyor! Muzun içine bir yemek kaşığı eklemek yetiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.05.2024 09:12
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    Mide ağrısı, günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen rahatsız edici bir durumdur. Bazı doğal çözümler bu ağrıları hafifletebilir. Muz, içeriğindeki besin maddeleri sayesinde mide ağrısını kesmede etkilidir. Muzun içine ekleyeceğiniz 2 malzeme ile hazırlanan bu karışım geçmeyen mide ağrılarına anında etki ediyor. İşte mide ağrılarına doğal ve etkili çözüm...

    Mide ağrıları, günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen yaygın bir sorundur. Bir türlü geçmek bilmeyen mide ağrılarından şikayetçiyseniz doğal yöntemlerle bu ağrıları hafifletebilirsiniz. Muz, mideyi yatıştırıcı etkisiyle bilinir ve içeriğindeki besin maddeleriyle mide ağrılarını azaltır. Muzun içerisine ekleyeceğiniz tahin ve tarçın karışımı hem mide problemine çözüm olur hem de birçok faydasıyla bilinir.

    MİDE AĞRILARINI ANINDA KESEN YÖNTEM

    Karışım için gerekli malzemeler;

    • 1 adet muz
    • 1 yemek kaşığı tahin
    • 1 tatlı kaşığı tarçın

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    Yapılışı ve uygulanışı;
    Öncelikle 1 adet muzu soyun ve dilim dilim doğrayın. Tabağa aldığınız muzun üzerine 1 yemek kaşığı kadar tahin gezdirin. Son olarak üzerine 1 tatlı kaşığı da tarçın serpin. Doğal mide ilacınız hazır. Bu faydalı karışımı ister sabah akşam ister günde 1 defa şeklinde kullanabilirsiniz.

    Şifa olsun...!

    Vitrin


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    mide ağrısı mide ilacı
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