Geçmeyen yorgunluk onun işareti olabilir! Koronavirüs atlatanlarda görülen Long Covid günlük yaşamı tehdit ediyor

Dünya genelinde yeni koronavirüs varyantları yayılmayı sürdürürken, koronavirüs sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar da uzmanlar tarafından takibe alınmaya devam ediyor. Covid-19 sonrası devam eden rahatsızlıkların takibi virüsün vücutta olduğu süreçte yaşanan hasarın tespiti için yapılıyor. Konu ile ilgili dünya genelinde yapılan pek çok çalışma bulunuyor. Yapılan çalışmalarda Covid sonrası görülen Long Covid sendromunda görülen en önemli belirtiler arasında ise yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, nefes darlığı, çarpıntı gibi semptomlar bulunuyor.

GEÇMEYEN YORGUNLUK ONUN İŞARETİ OLABİLİR!

Enfeksiyon uzmanları, ayrıca gördükleri Long Covid vakaları arasında en çok uzun süren akciğer tutulumu yaşandığını ifade ettiler. Bunun yanında bağışıklık sistemi yetmezliği ve kan hastalıkları, mantar enfeksiyonları, kalp ve karaciğere bağlı sorunların yaşam kalitesi bozan çeşitli sorunlar da gördüklerini açıkladılar.

Long Covid semptomları, koronavirüs geçiren herkeste görülmediği gibi önemli bir kitlede görülebilmekte. Ancak semptomları geçiren herkes aslında Long Covid olduğunu fark edemeyebiliyor.

İşte Long Covid geçirdiğinize işaret edebilen o semptomlar:



-Geçmeyen yorgunluk,

-Nefes darlığı,

-Göğüs ağrısı,

-Öksürük,

-Eklem ağrısı,

-Depresyon,

-Kas ağrısı,

-Mide bağırsak problemleri,

-Baş ağrısı,

-Göz hastalıkları

-Cilt sorunları, deri döküntüsü

-Beyin sisi olarak tanımlanan kafa karışıklığı, odaklanamama ve düşünceleri kelimelere dökmekte zorlanma gibi belirtilerdir.

Ayrıca Covid-19 hastalığı geçirenlerin % 50’sinden daha fazlası, enfeksiyon sonrası ortalama 5 ay sonra bile koku alma duyusunun normale dönmediğini ifade etmişlerdir.

HASTALIĞI HAFİF GEÇİRENLERDE DE YAŞANABİLİYOR

Long Covid sendromuna sahip olmak için koronavirüsü ağır geçirmek gerekmiyor. Hastalık hafif de atlatılsa ve virüsle mücadele kazanılsa bile vücutta pek çok hastalık ortaya çıkabiliyor.

LONG COVID NEDİR?

Pandemi döneminde Covid-19 teşhisi konulmuş olan hastaların yaklaşık %20’sinde görülen şikâyetlerin 1-6 ay arasında sürmesine 'Long Covid' yani ‘Uzamış Covid’ denilmekte. Bu bireylerde hastalığın uzamasının nedeni, immün sistemin uyarılmaya devam etmesi olarak ifade edilmekte. Yine koronavirüs hastalığını ağır geçirmenin, obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların da riskini arttırdığı bilinmekte. Long Covid tespiti ve tedavi yöntemleri için ise mutlaka uzman bir doktora gitmek gerekiyor.



