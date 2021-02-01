Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu Şubat aylık burç yorumu...

YENGEÇ BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar iç dünyanızda karmaşık düşünceler artabilir. Kendi içinizde, hayatınızın farklı alanlarıyla ilgili senaryolar üretebilir, kuşku ve endişeye kapılabilirsiniz. Zihninizi kontrol etmeniz, takıntılı düşüncelerden ve vesveselerden uzak kalmaya çalışmanız önemli. Aşk ilişkilerinde özellikle bu retroyu daha yoğun hissedebilirsiniz. Duygusal veya fiziksel mesafeleşmeler yaşanabilir.