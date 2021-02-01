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Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 06:58 | Son Güncelleme:
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23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2021 Şubat ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... Merkür retrosu yengeç burcunu nasıl etkileyecek? İşte yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu Şubat aylık burç yorumu...

Yengeç burcu yıllık yorum 2021... Yengeçlerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yengeç burcunu 2021'de neler bekliyor?Yengeç burcu yıllık yorum 2021... Yengeçlerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yengeç burcunu 2021'de neler bekliyor?

YENGEÇ BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar iç dünyanızda karmaşık düşünceler artabilir. Kendi içinizde, hayatınızın farklı alanlarıyla ilgili senaryolar üretebilir, kuşku ve endişeye kapılabilirsiniz. Zihninizi kontrol etmeniz, takıntılı düşüncelerden ve vesveselerden uzak kalmaya çalışmanız önemli. Aşk ilişkilerinde özellikle bu retroyu daha yoğun hissedebilirsiniz. Duygusal veya fiziksel mesafeleşmeler yaşanabilir.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Finansal konularda güçlenme isteği, hırs ve takıntılar artabilir. Yatırımlarla ilgilenebilir, para yönetiminizde farklılığa gidebilir, biirikimler yapabilirsiniz. Borçlarınızı kapatabilir, finansal konularda size yük haline gelmiş bir konudan kurtularak rahatlayabilirsiniz. Aile ile ortak finansal konular gündeme gelebilir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk ilişkilerinizde beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Zaman zaman geçmişe özlem duyabilir, zaman zaman geçmişteki deneyimlerinizi tekrar gözden geçirerek hatalarınızı görebilirsiniz. Beraberinde geçmişten bir kişi kapınızı çalabilir. Bu tarihte sınırlarınızı bilerek, kendi güvenliğinizi ön planda tutarak hareket etmelisiniz. Gebelik haberleri olabilir.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizde köklü değişimler yaşanmaya başlayacak. Yıl içerisinde farklı zamanlarda bu açının etkileri tekrar ortaya çıkacak. Bugünlerde sosyal çevrenizde bir devrim yaratabilirsiniz. Kendi sınırlarınızı aşabilir, kendi kalıplarınızdan çıkabilirsiniz. Var olan rutininizi kıracaksınız. Bu sebeple bazı Yengeçler içe çekilebilir, bazılarınız ise daha sosyal ve yeni ortamlara katılan bir pozisyonda olabilir.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında geleceğinize, hayatın size sunacaklarına ve dileklerinize odaklanacaksınız. Maneviyat, inanç ve değer yargıları ön planda olacak. İlahi adalete, yasal haklarınıza daha fazla önem vereceksiniz.

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