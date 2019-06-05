Geçmiş uygarlıkların izleri bugüne taşınıyor

ORHAN YOLDAŞ - Malatya Arkeoloji Müzesinde yaklaşık 7 bin 500 yıllık mühürlerin de bulunduğu "Tarihe Atılan İmza Mühürler" sergisi, geçmişte bölgede kurulan uygarlıkların izlerini bugüne taşıyor.

Malatya Arkeoloji Müzesinde özel olarak düzenlenen bölümde ziyarete açılan sergide Hitit, Asur, Roma, Doğu Roma ile Osmanlı dönemlerinde kullanılan binlerce yıllık mühürler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergide, kentteki çeşitli höyüklerde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan mühürlerin yanı sıra Malatya Arkeoloji Müzesine satın alma yoluyla kazandırılan yaklaşık 200 mühür bulunuyor.

MÖ 5500'lü yıllardan Hitit, Asur, Roma, Doğu Roma ile Osmanlı'ya kadar birçok devlet ve uygarlığın kullandığı mühürlerinin yer aldığı sergide, farklı ebatlarda ve şekillerdeki mühürler, dönemin bürokrasisini de bugüne taşıyor.

Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Bayam, mühürlerin geçmişte resmi belgelerde kullanıldığını belirtti.

Önceki yıllarda takı, mezar taşı ile kandil temalı sergiler düzenlediklerini anlatan Bayam, bu yıl da mühür sergisi açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: