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"Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Koleksiyoner Oğuz Aydemir'in başta Osmanlı Devleti olmak üzere Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda gibi 25 ülkenin tarihsel olaylarının işlendiği 50 mendil, özel çerçeveleriyle sergide yer aldı

MERSİN (AA) - Koleksiyoner Oğuz Aydemir'in "Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" sergisi Mersin'de açıldı.

Deniz Müzesi'ndeki sergide, başta Osmanlı Devleti olmak üzere Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi 25 ülkenin tarihsel olaylarının işlendiği 50 mendil, özel çerçeveleriyle yer aldı.

Çanakkale ve dünya savaşları, İngiltere Kraliçesi'nin taç takma töreni, imparatorların ve dünya liderlerinin mesajları gibi birçok tarihsel olayın yer aldığı mendiller, sergiyi gezenlerden ilgi gördü.

Oğuz Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin çok özel mendilleri barındırdığını belirterek, koleksiyonun ilk mendilini 1975 yılında satın aldığını söyledi.

Koleksiyonunda 200 mendil olduğunu, bunların daha iyi korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Sadberk Hanım Müzesi'ne bağışlandığını aktaran Aydemir, "Bu koleksiyon, dünyada ve Türkiye'de tek. Bunlar imparatorlukların eseri. İngilizlerle başlamış, Amerika'ya taşınmış, oradan Avrupa'ya geçmiş. Buradaki mendiller 100, 150 yaşında." ifadesini kullandı.

Mersin Deniz Ticaret Odasının katkılarıyla düzenlenen sergi, gün boyunca açık olacak.

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