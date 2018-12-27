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Geçmişte kalan bugün ise şaşkına çeviren yöntemler! Kadın lazımlığını duymuş muydunuz?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de kadınlar güzel görünmenin peşindeydi. Ancak şimdi okuyacaklarınız nedeniyle derin düşüncelere dalabilir, ''neyse ki bunlar geçmişte kaldı'' diyebilirsiniz. Bakın şık olmak için, insanlar geçmişte neler yapıyorlarmış!

Geçmişte kalan bugün ise şaşkına çeviren yöntemler! Kadın lazımlığını duymuş muydunuz?

PİRE KOVUCULAR

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Kötü hijyen nedeniyle, insanların vücutları çeşitli parazitlere ev sahipliği yapıyordu. Onlardan kurtulmak için insanlar omuzlarına kürklü hayvan derileri takıyor ya da kemer olarak kullanıyorlardı. Bu aksesuarlar ise altın ve mücevherlerle süsleniyordu. O zamanlardaki insanlar bu tür “cihazların” böcekleri etkileyebileceğini düşünüyordu.

FARE DERİSİNDEN YAPILAN KAŞLAR

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  1. yüzyılda bu garip kaşlar oldukça modaydı. Kadınlar kendi doğal taşlarını tıraş edip, fare tüylerinden yapılmış bu kaşları takıyorlardı. Normal kaş hizasından oldukça yükseğe yerleştirilen bu tüyler komik ve garip bir görünüme neden oluyordu.

CİLT LEKELERİNİ KAPATMAK İÇİN

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  1. yüzyılda cilt lekelerini veya benleri kapatmak için kadınlar siyah ipek veya deriden yapılmış kumaş parçaları kullanılıyordu. Bu aksesuarların yardımıyla kadınlar erkekleri etkiliyor, çiçek, frengi gibi hastalıkları gizliyorlardı.

GÜNEŞ MASKESİ

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Soylu olmayan kadınlar ciltlerinin solgun görünmesi için birçok yöntem deniyordu. 16. yüzyılda yüzlerini güneşten korumak için siyah kadife maske de bunlardan biriydi.

KADIN LAZIMLIĞI

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Bu sos tabağı gibi duran şey aslında bir kadın lazımlığı. Umimi tuvaletlerin olmadığı zamanlarda (17. ve 18. yy) kadınlar tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için 'bourdalou' adı verilen bir lazımlık kullanıyordu. Bu kaplar oval veya dikdörtgen şekilden oluşuyordu.

ETEK KALDIRICI

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1846'da icat edilen bu aksesuar uzun etekler ve elbiselere tutturuluyordu. Böylece kirlenmeleri önlüyor ve hareket etmeyi kolaylaştırıyorlardı.

SAÇA GEMİ TAKMAK

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  1. yüzyılın saç stilleri tamamen görkem ve ihtişamla ilgiliydi. kadınlar saçlarının ihtişamlı görünmesi garip nesneler takıyorlardı. Bunların en popüleri ise ''A-la belle poule'' adı verilen saç modeliydi. Bu Fransız gemisinin 1778'de İngiliz gemisine karşı kazandığı zaferi anımsatıyordu.

TOMBUL YANAKLAR İÇİN KÜÇÜK TOPLAR

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  1. yüzyılda, dolgun yanaklar için çeşitli malzemelerden toplar üretildi. Tabi bunların kullanılması konuşmayı engelliyordu ama olsun, güzel görünmek önemliydi.

En garip olan trend hangisiydi?


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