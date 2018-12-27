Geçmişte kalan bugün ise şaşkına çeviren yöntemler! Kadın lazımlığını duymuş muydunuz?

PİRE KOVUCULAR

Kötü hijyen nedeniyle, insanların vücutları çeşitli parazitlere ev sahipliği yapıyordu. Onlardan kurtulmak için insanlar omuzlarına kürklü hayvan derileri takıyor ya da kemer olarak kullanıyorlardı. Bu aksesuarlar ise altın ve mücevherlerle süsleniyordu. O zamanlardaki insanlar bu tür “cihazların” böcekleri etkileyebileceğini düşünüyordu.

FARE DERİSİNDEN YAPILAN KAŞLAR

yüzyılda bu garip kaşlar oldukça modaydı. Kadınlar kendi doğal taşlarını tıraş edip, fare tüylerinden yapılmış bu kaşları takıyorlardı. Normal kaş hizasından oldukça yükseğe yerleştirilen bu tüyler komik ve garip bir görünüme neden oluyordu.

CİLT LEKELERİNİ KAPATMAK İÇİN

yüzyılda cilt lekelerini veya benleri kapatmak için kadınlar siyah ipek veya deriden yapılmış kumaş parçaları kullanılıyordu. Bu aksesuarların yardımıyla kadınlar erkekleri etkiliyor, çiçek, frengi gibi hastalıkları gizliyorlardı.

GÜNEŞ MASKESİ

Soylu olmayan kadınlar ciltlerinin solgun görünmesi için birçok yöntem deniyordu. 16. yüzyılda yüzlerini güneşten korumak için siyah kadife maske de bunlardan biriydi.

KADIN LAZIMLIĞI

Bu sos tabağı gibi duran şey aslında bir kadın lazımlığı. Umimi tuvaletlerin olmadığı zamanlarda (17. ve 18. yy) kadınlar tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için 'bourdalou' adı verilen bir lazımlık kullanıyordu. Bu kaplar oval veya dikdörtgen şekilden oluşuyordu.

ETEK KALDIRICI

1846'da icat edilen bu aksesuar uzun etekler ve elbiselere tutturuluyordu. Böylece kirlenmeleri önlüyor ve hareket etmeyi kolaylaştırıyorlardı.