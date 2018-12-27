Geçmişte kalan bugün ise şaşkına çeviren yöntemler! Kadın lazımlığını duymuş muydunuz?

PİRE KOVUCULAR
Kötü hijyen nedeniyle, insanların vücutları çeşitli parazitlere ev sahipliği yapıyordu. Onlardan kurtulmak için insanlar omuzlarına kürklü hayvan derileri takıyor ya da kemer olarak kullanıyorlardı. Bu aksesuarlar ise altın ve mücevherlerle süsleniyordu. O zamanlardaki insanlar bu tür “cihazların” böcekleri etkileyebileceğini düşünüyordu.
FARE DERİSİNDEN YAPILAN KAŞLAR
CİLT LEKELERİNİ KAPATMAK İÇİN
GÜNEŞ MASKESİ
Soylu olmayan kadınlar ciltlerinin solgun görünmesi için birçok yöntem deniyordu. 16. yüzyılda yüzlerini güneşten korumak için siyah kadife maske de bunlardan biriydi.
KADIN LAZIMLIĞI
Bu sos tabağı gibi duran şey aslında bir kadın lazımlığı. Umimi tuvaletlerin olmadığı zamanlarda (17. ve 18. yy) kadınlar tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için 'bourdalou' adı verilen bir lazımlık kullanıyordu. Bu kaplar oval veya dikdörtgen şekilden oluşuyordu.
ETEK KALDIRICI
1846'da icat edilen bu aksesuar uzun etekler ve elbiselere tutturuluyordu. Böylece kirlenmeleri önlüyor ve hareket etmeyi kolaylaştırıyorlardı.
SAÇA GEMİ TAKMAK
TOMBUL YANAKLAR İÇİN KÜÇÜK TOPLAR
En garip olan trend hangisiydi?
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