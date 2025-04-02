Geçmişten günümüze yeniden gelen moda trendleri...

Moda durmadan değişiyor ve şekilleniyor. Son dönemde de geçmişteki trendler günümüzde yeniden popülerleşiyor. Son dönemde yeniden popüler hale gelen moda trendlerini keşfetmeye hazırsak başlıyoruz!

1. Geniş paça pantolonlar

70’lerin efsaneleşmiş geniş paça pantolonları, 2000’lerde kaybolmuştu ama şimdi geri döndü! Yüksek bel ve uzun paça modelleri modern dokunuşlarla yeniden trend oldu. Artık her yerde geniş paça pantolonlar görüyoruz.

2. Korseler

1800’lerden kalma korseler, 2020’lerde hem sokak modasında hem de gece şıklığında yeniden yükselişe geçti. Elbiseler, pantolonlar üzerine kombinlenen korseler hepimizi geçmişe ışınlıyor.

3. Mom jeans pantolonlar

80’ler ve 90’larda popüler olan mom jeans, skinny jeanlerin yerine tekrar moda oldu. Rahat ve nostaljik havasıyla günümüzde en çok tercih edilen jean modellerinden biri olan mom jeans pantolonlar yeniden gündemde.

4. Oversize takımlar

80’lerin güçlü kadın imajını destekleyen vatkalı ve oversize ceketler, günümüzün en cool parçalarından biri haline geldi. Hem iş hayatı hem de günlük yaşamda sık sık tercih ediliyor.

5. Kargo pantolonlar

2000’lerin başında popüler olan bol cepli kargo pantolonlar, artık lüks markaların koleksiyonlarında bile yer alıyor. Hem rahat hem de şık duran bu pantolonlar son dönemin en çok tercih edilenlerinden.

6. Cateye gözlükler

50’lerden günümüze gelen kedi gözü gözlükler, vintage ve zarif bir görünüm sağlıyor. Renkli modelleri ile de tarzını öne çıkartmak isteyenler için ideal bir parça!

7. Büyük altın takılar

80’ler ve 90’ların büyük halka küpeleri, zincir kolyeleri ve gösterişli yüzükleri bu yıl geri döndü. Minimal takılardan uzaklaşarak, cesur ve dikkat çekici parçalara yönelim artarken altın da yeniden popüler oldu.

8. Şeffaf çantalar

90’larda popüler olan transparan aksesuarlar, şimdilerde modern dokunuşlarla yeniden moda oldu. Hatta lüks markaların koleksiyonlarında bile şeffaf çantalar, ayakkabılar görmeye başladık.

9. Tie-Dye

70’lerin hippie ruhunu yansıtan batik desenler, 2020’lerde spor giyimden sokak modasına kadar her yerde! Renkli ve enerjik bir görünüm isteyenlerin favorisi olan bu parçalar gerçekten de eşsiz.

10. Düşük bel pantolonlar

2000’lerin başında Britney Spears ve Paris Hilton gibi ikonlarla özdeşleşen düşük bel pantolonlar, yıllar sonra tekrar moda dünyasında kendine yer buldu. Hem yüksek hem de düşük pantolonlar kendi aralarında moda yarışında diyebilir miyiz?

11. Leopar deseni

90’larda ve 2000’lerin başında cesur bir moda ifadesi olarak kullanılan hayvan desenleri, şimdi daha modern kesimlerle tekrar trend oldu. Kabanlardan çantalara, elbiselerden ayakkabılara kadar her yerde karşımıza çıkıyor.