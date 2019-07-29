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Gedelek’te gelenek sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Türkiye’de turşu köyü olarak ün yapan Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek’te uzun yıllardır süren yaz pikniği ve mevlit geleneği devam ediyor.Gedelek Mahallesi’ndeki Pınarbaşı Piknik Alanı’nda uzun yıllardır düzenlenen mevlit ve pilav günü geleneği bu yıl da devam etti.

Gedelek’te gelenek sürüyor

Türkiye’de turşu köyü olarak ün yapan Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek’te uzun yıllardır süren yaz pikniği ve mevlit geleneği devam ediyor.
Gedelek Mahallesi’ndeki Pınarbaşı Piknik Alanı’nda uzun yıllardır düzenlenen mevlit ve pilav günü geleneği bu yıl da devam etti. Gedelek Muhtarı Mehmet Dönmez ve mahalle sakinlerinin imece usulü tertiplediği mevlit cemiyetine Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasiler, protokol mensupları ve mahalle sakinleri katıldı. Programda Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna’nın dua ve din görevlileri tarafından okunan mevlidin ardından davetlilere pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Gedelek’te gelenek sürüyor

Gedelek’te gelenek sürüyor

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