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Geetanjali Shree: Booker Ödülü'nü kazanan ilk Hint yazar

27.05.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Booker Ödülü'nü bu yıl Hint yazar Geetanjali Shree kazandı. Romanı Hintçe dilinde kaleme alan Shree, bu ödülü kazanan ilk Hint yazar oldu.

Geetanjali Shree: Booker Ödülü'nü kazanan ilk Hint yazar

Uluslararası Booker Ödülü'nü bu yıl Hint yazar Geetanjali Shree kazandı.

Shree ödülü, Hindistan'ın bölünmesinin gölgesinde geçen bir aile hikayesi olan "Tomb of Sand" adlı romanı ile kazandı.

Romanı Hintçe kaleme alan Shree, bu ödülü kazanan ilk Hint yazar oldu.

80 yaşındaki Hint bir kadının eşinin ölümünün ardından ani bir şekilde Pakistan'a seyahat etme kararını anlatan roman henüz Türkçeye çevrilmedi.

Shree, "Booker'ı asla hayal etmemiştim, yapabileceğimi de düşünmemiştim" dedi.

Ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu belirten yazar, Hint haber ajansı Press Trust of India'nın aktardığına göre, ödülü kabul ettiği konuşmasında, "Gerek bu kitabın gerekse de benim arkamda, Hintçe ve diğer Güney Asya dillerinin zengin ve gelişen edebi geleneği var. Dünya edebiyatı bu dillerdeki en iyi yazarları tanıyarak daha da zenginleşecek" ifadelerini kullandı.

50 bin sterlinlik para ödülü kitabı Hintçeden İngilizceye çeviren Daisy Rockwell ile Shree arasında paylaştırılacak.

Geetanjali Shree ve kitabın çevirmeni Daisy Rockwell

Jüri Başkanı Frank Wynne, jürinin "romanın gücü, dokunaklığı ve oyunbazlığı" konusunda etkilendiğini ve kendisinin de daha önce böyle bir şey okumadığını kaydetti.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mainpuri şehrinde doğan 64 yaşındaki Shree'nin üç romanı bulunuyor. "Tomb of Sand" ise İngiltere'de yayınlanan kitaplarından ilki.

2018 yılında Hintçe Ret Samadhi adıyla yayımlanan kitap, kocasının ölümünden sonra bunalıma giren Ma'nın dönüştürücü yolculuğunun izini sürüyor.

Daha önce verdiği bir BBC röportajında Shree, romanın kültürel arka planlarından bağımsız evrensel olan insan hikayelerini anlattığını söylemişti.

Shree, Mieko Kawakami, Claudia Piñeiro, Jon Fosse, Olga Tokarczuk ve Bora Chung ile birlikte ödülün kısa listesine kalmıştı.

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Hindistan
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