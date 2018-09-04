Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında her gün bir soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 4 Eylül Salı günü 12.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de Geleceğe Dönüş filmi ile ilgili bir ipucu verildi. İpucunda havada asılı duran bir tren gözüküyor ve Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir diye soruluyor.

GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİNDE ZAMAN MAKİNESİ OLARAK KULLANILAN MAKİNELER

Hadi ipucunda sorulan Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar, Delorean DMC-12 model bir otomobil ve trendir. Hadi sorusu ise hangisi zaman makinesi olarak kullanılmamıştır gibi sorulabilir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 12.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.

