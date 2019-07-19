"Geleceğin meslekleri" YKS tercih kılavuzunda

AHMET SERTAN USUL - BURCU ÇALIK - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda "geleceğin meslekleri" olarak tanımlanan bilgi güvenliği teknolojisi, yazılım geliştirme, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme gibi bölümler de yer aldı.

AA muhabirinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlediği bilgilere göre, üniversiteler, bu yıl gelecek vaat eden bölümlere öğrenci kabul etmeye başlayacak.

Kılavuzda, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "geleceğin meslekleri" olarak gösterilen, bilgi güvenliği teknolojisi, yapay zeka mühendisliği, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme ve animasyon gibi lisans ve ön lisans programlarının kontenjanları da yer aldı.

Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesinde açılan lisans düzeyindeki ilk "bilgi güvenliği teknolojisi" bölümüne tam ve yüzde 50 burslu olarak toplam 23 kontenjan tanındı. Eğitim dili İngilizce olan programa adaylar sayısal puan türünden tercihte bulunabilecek. Bir başka yeni lisans programı "yazılım geliştirme" bölümü de yine Yeditepe Üniversitesinde toplam 22 kontenjanla eğitime başlayacak.