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Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 23:01 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği kumar baskınında yakalandı.

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Evde kurulan masalarda içerisinde Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın da bulunduğu toplam 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kiraladıkları apartman dairesini kumarhaneye çevirmek suretiyle korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan 9 kişiye; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan da adli işlem başlatılırken, kahvehanenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirerek; ‘kumar oynatmak, yer temin etmek ve korona virüs tedbirlerini hiçe saymaktan’ dolayı adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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