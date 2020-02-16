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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul İl Başkanlığı açılışında önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Davutoğlu, "Nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul İl Başkanlığı açılışında önemli açıklamalar

Gelecek Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Küçükçekmece'deki il başkanlığının açılışını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı.

DAVUTOĞLU: ALLAH CEMREMİZİ HAYIRLI EYLESİN

Açılış töreninde konuşan Davutoğlu, "Bu hafta özel bir hafta. Bu hafta cemre havaya düşüyor. Baharın habercisi cemrenin havaya düştüğü haftadayız. Sonra suya sonra toprağa düşecek. İşte nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir. Allah cemremizi, mekanımızı hayırlı eylesin" dedi.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra il başkanlığının açılışını yaptı.

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