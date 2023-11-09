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  4. Gelen sesler üzerine pencereden baktıklarında gördüler! Korkudan fısıldayarak konuştular: "Dana gibi, kocaman”

Gelen sesler üzerine pencereden baktıklarında gördüler! Korkudan fısıldayarak konuştular: "Dana gibi, kocaman”

09.11.2023 16:33 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde köy merkezine kadar inen ayıyı gören vatandaşlar, korkudan fısıldayarak konuşabildi.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Taşpınar köyüne akşam saatlerinde bozayı indi. Dışarıdan gelen sesler üzerine pencereden baktıklarında karşılarındaki ayıyı gören vatandaşlar, yaşadıkları korku ve panik sebebiyle birbirleriyle fısıldayarak konuştu.

"DANA GİBİ, KOCAMAN”

Cep telefonu kamerasına yansıyan konuşmalarda ayının büyük olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Tek bir tane ayı var, çok büyük, kocaman. Çok büyük. Dana gibi, kocaman” dedi.

Görüntülerde ayının bir süre etrafı izlediği ve daha sonra bahçeye girerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Vatandaşlar, ayılar sebebiyle korku yaşadıklarını belirterek, yaşadıkları sorun için çözüm bulmasını talep etti. (İHA)

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Kastamonu ayı
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