KADIN

Gelin adaylarının gözdesi ıslak laleli buket

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Antalya'da, Selekler Çarşısı'ndaki nişan, kına ve düğün eşyaları satılan işletmede çalışan Gülizar Julfa (47), gelinlerin olmazsa olmazı buketleri hazırlıyor. Gelinlerin artık canlı çiçeklerin kullanıldığı doğal buketleri tercih ettiğini belirten Julfa, ıslak lalenin ilgi gördüğünü söyledi.

Gelin adaylarının gözdesi ıslak laleli buket

Muratpaşa ilçesi Selekler Çarşısı'ndaki nişan, kına ve düğün eşyaları satılan işletmede çalışan Gülizar Julfa, canlı çiçekler kullanarak, gelin buketleri hazırlıyor. Özellikle gelinliğe ve gelinin saçına, makyajına uyumlu olacak buketler hazırladığını anlatan Julfa, yapay malzemeden hazırlanan buketler yerine artık gelinlerin canlı çiçeklerden doğal buketleri tercih ettiğini söyledi. Doğal çiçeklerin ve otların karışımıyla hasırdan gelin buketleri hazırlayan Julfa, fiyatların 50 ile 250 TL arasında değiştiğini söyledi.

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'ISLAK LALELİ BUKETLER TERCİH EDİLİYOR'

Gülizar Julfa, gelinlerin en çok tercih ettiği çiçeğin ıslak laleler olduğunu belirterek, "Eskiden sade bir çiçek ve kurdeleyle buket oluyordu. Buketi gelin elinde tutuyordu. Şu an buketler daha zengin çeşitte ve daha güzel. Gelinler ayrıca düğün sonrası bekarlara atmak için sade bir buket de alıyor. Son dönemde daha çok doğal ve soft renkteki çiçekler, otlar tercih ediliyor. İçinde başak, kuru güller ve çeşitli çiçekleri kullanarak özel hasırlarla bağlıyoruz. Rengine göre kurdele kullanıp gelin adaylarının istediği renkte buket oluşturuyoruz. Son dönemde özellikle ıslak lalelerin olduğu buketler tercih ediliyor. Tabi ıslak lalelerin fiyatları biraz daha yüksek. İki çeşit lalemiz var. Biri plastik diğeri doğal, dokunduğunuzda o dokuyu hissedebiliyorsunuz. Gelin adayının isteğine göre hazırlıyoruz" diye konuştu.

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Gelin buketini ve gelin tacını yaklaşık yarım saatte hazırladıklarına da değinen Julfa, "Gelin tacını ve çiçeğini rengine göre uyumlu yapıyoruz. Herkesin zevkine göre taçlar ve buketler hazırlıyoruz. Küçük tarağın üzerine uyumlu olan modeli silikon tabancalarla yapıştırıyoruz. Saçında küçük bir detay isteyenlere de böyle kolaylıkla gelin tacı yapıyoruz. Fiyatları çiçeğine, boyutuna ve kullanılan ürün çeşitliliğine göre 50 lira ile 250 lira arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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