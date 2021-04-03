HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis

Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis

03.04.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Alaplı ilçesi Cambazlı köyünde 2017 yılında cinayete kurban giden gelin ve kaynana davasında karar çıktı.

Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis

Zonguldak Alaplı ilçesi Cambazlı köyünde 2017 yılında cinayete kurban giden gelin ve kaynana davasında karar çıktı. Dilek Akyol (28) ile Fatma Akyol’u (60) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 39 yaşındaki Necati G., 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Edinilen bilgilere göre Alaplı’ya bağlı Cambazlı köyünde gelin ve kaynanayı, 22 Aralık 2017 tarihinde Mehmet Akyol’un oturduğu 3 katlı evin ikinci katın merdiven dayayarak çıkan Necati G., evde Dilek Akyol ile karşılaşmasında bıçaklayarak yaralamıştı. Aynı evde olan ve boğuşma sesleri üzerine gelen anne Fatma Akyol’u da bıçakla yaralayan Necati G., Mehmet Akyol ve Cevdet Akyol ile boğuşmaya girmişti. Necati G.’nin elinde bıçağı alan Mehmet Akyol, Necati G.’yi yaralayarak etkisiz hale getirerek ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra komşuları tarafından Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber verilmişti. olayla ilgili soruşturma kapsamında Necati G. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Korkunç cinayet ile ilgili olarak Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı.
Mahkemenin aldığı kadar sonucu Necati G. 2 kez ağırlaştırılmış muhabbet cezaya çarptırırken ayrıca yaralama ve konut dokunulmazlığından ötürü 11 yıl ceza aldı. Mahkeme heyetinin sanık Necati G.’nin olayın define anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını iddia etmiş ise de mahkeme, yaşanan olayın define anlaşmazlığından kaynaklanmadığına, sanığın, hırsızlık amacıyla girdiği evde, gelin ve kayınvalidenin sese uyandığını, bu nedenle sanığın delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için gelin ve kayınvalideyi öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve yağma suçundan 11’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Ege Denizi'nde korkutan depremEge Denizi'nde korkutan deprem
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sokağa çıkma saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.