Gelinlik ve damatlıkla gelip vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler: "Önce vatan sonra sevda"

Almanya’nın Stuttgart kentindeki Türk başkonsolosluğunda bulunan seçim merkezine gelen Abdurrahman Bağcı ve Aylin Bağcı çifti, gelinlik ve damatlıkla oyunu kullandı. Başkonsolosluk önünde uzun kuyruklar olmasına rağmen seçmenler tarafından sıra önceliği verilen çift, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Çift, oylarını kullandıktan sonra nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

“ÖNCE VATAN SONRA SEVDA”

Vatandaşlık görevini eda ettiğini söyleyen damat Abdurrahman Bağcı, "Önce vatan sonra sevda diye yola çıktık. Vatandaşlık görevimizi eda ettik. Devletimizin bekası, anlık yönetimin istikrarı için oyumuzu kullandık. Önceliğimiz milletimizin refahına bir nebze olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Eşinin sözlerine katıldığını belirten gelin Aylin Bağcı ise, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” dedi. (İHA)

