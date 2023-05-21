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Gelinlik ve damatlıkla gelip vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler: "Önce vatan sonra sevda"

21.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da bir çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Stuttgart’daki Türk başkonsolosluğuna gelerek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy kullandı. Vatandaşlık görevini eda ettiğini söyleyen damat "Önce vatan sonra sevda" derken, eşinin sözlerine katıldığını belirten gelin ise "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” dedi.

Gelinlik ve damatlıkla gelip vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler: "Önce vatan sonra sevda"

Almanya’nın Stuttgart kentindeki Türk başkonsolosluğunda bulunan seçim merkezine gelen Abdurrahman Bağcı ve Aylin Bağcı çifti, gelinlik ve damatlıkla oyunu kullandı. Başkonsolosluk önünde uzun kuyruklar olmasına rağmen seçmenler tarafından sıra önceliği verilen çift, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Çift, oylarını kullandıktan sonra nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

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“ÖNCE VATAN SONRA SEVDA”

Vatandaşlık görevini eda ettiğini söyleyen damat Abdurrahman Bağcı, "Önce vatan sonra sevda diye yola çıktık. Vatandaşlık görevimizi eda ettik. Devletimizin bekası, anlık yönetimin istikrarı için oyumuzu kullandık. Önceliğimiz milletimizin refahına bir nebze olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Eşinin sözlerine katıldığını belirten gelin Aylin Bağcı ise, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” dedi. (İHA)

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Almanya stuttgart

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