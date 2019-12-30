Gelinlikler bile transparandı! 2019 yılına cesur tercihler damga vurdu

Podyumdan günlük yaşama 2019 yılına damga vuran moda tercihleri oldukça dikkat çekici. Hazırsanız başlıyoruz.

GÖĞÜSLERİ PARLAK TAŞLARLA SÜSLEME

Elbette listenin başında Glitter Boob (göğüsleri taşlarla süsleme) trendi yer alıyor. 2017 yılında festival trendi olarak karşımıza çıkan bu moda olayı 2019 yılında yine tercih edilmeye başlandı. Sanatçı Sophie Tea de bunu uygulayanlardandı.

ŞEFFAF/ÇIPLAK ELBİSE

Bu sene moda olan bir diğer trend ise transparan elbiseydi. Bu tabii ki sadece 2019 yılına özel bir olay değil daha önceki yıllarda sık sık görmüştük. Ancak bu yıl kırmızı halıda pek çok ünlünün üzerinde transparan detaylara bol bol rastladık diyebiliriz.

Bununla birlikte, bu yıl, uygun fiyatlı günlük kullanım için düşünülen ve bu yönde ürünler satan çevrimiçi perakendeciler de revaçtaydı. Örneğin bu yılki en ünlü günlük kıyafet Oh Polly markasının beyaz şeffaf korse elbisesi oldu.

CÜRETKAR BİKİNİLER

Bu yıl bikiniler akılları zorladı. Çünkü hepsi hayal edilemez derecede küçüktü. Yüksel bel olarak satışa sunulan bikiniler pek çok kişi tarafından 'giyilemez kumaş parçası ve yetersiz bikini' olarak tanımlandı. Üretici firma tarafından sosyal medyada paylaşılan bikiniler yorum yağmuruna tutuldu. Bikiniye gelen bazı yorumlar şöyleydi: ''Bunu giydiğimde frikik vermek kaçınılmaz diye düşünüyorum, bunu giymek için vajinamı ağdalamam gerekiyor, kumaşta neden bu kadar cimri davrandınız.''