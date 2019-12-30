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  4. Gelinlikler bile transparandı! 2019 yılına cesur tercihler damga vurdu

Gelinlikler bile transparandı! 2019 yılına cesur tercihler damga vurdu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

2019 yılı moda konusunda bir patlama senesi oldu diyebiliriz. Kadınların cesur ve esnek tercihleri oldukça dikkat çekiciydi. Bunda sosyal medyada yükselişe geçen #Metoo hareketinin etkili olduğu iddia ediliyor. Bikinilerin küçük, gelinliklerin transparan olduğu 2019 senesi moda alanına bakın nasıl damga vurdu.

Gelinlikler bile transparandı! 2019 yılına cesur tercihler damga vurdu

Podyumdan günlük yaşama 2019 yılına damga vuran moda tercihleri oldukça dikkat çekici. Hazırsanız başlıyoruz.

GÖĞÜSLERİ PARLAK TAŞLARLA SÜSLEME

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Elbette listenin başında Glitter Boob (göğüsleri taşlarla süsleme) trendi yer alıyor. 2017 yılında festival trendi olarak karşımıza çıkan bu moda olayı 2019 yılında yine tercih edilmeye başlandı. Sanatçı Sophie Tea de bunu uygulayanlardandı.

ŞEFFAF/ÇIPLAK ELBİSE

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Bu sene moda olan bir diğer trend ise transparan elbiseydi. Bu tabii ki sadece 2019 yılına özel bir olay değil daha önceki yıllarda sık sık görmüştük. Ancak bu yıl kırmızı halıda pek çok ünlünün üzerinde transparan detaylara bol bol rastladık diyebiliriz.

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Bununla birlikte, bu yıl, uygun fiyatlı günlük kullanım için düşünülen ve bu yönde ürünler satan çevrimiçi perakendeciler de revaçtaydı. Örneğin bu yılki en ünlü günlük kıyafet Oh Polly markasının beyaz şeffaf korse elbisesi oldu.

CÜRETKAR BİKİNİLER

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Bu yıl bikiniler akılları zorladı. Çünkü hepsi hayal edilemez derecede küçüktü. Yüksel bel olarak satışa sunulan bikiniler pek çok kişi tarafından 'giyilemez kumaş parçası ve yetersiz bikini' olarak tanımlandı. Üretici firma tarafından sosyal medyada paylaşılan bikiniler yorum yağmuruna tutuldu. Bikiniye gelen bazı yorumlar şöyleydi: ''Bunu giydiğimde frikik vermek kaçınılmaz diye düşünüyorum, bunu giymek için vajinamı ağdalamam gerekiyor, kumaşta neden bu kadar cimri davrandınız.''

TRANSPARAN GELİNLİK

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Belki de bu yılki en cesur hareket, gelinliklerdi. New York merkezli moda evi Berta tamamen şeffaf olarak tanımladığı gelinlikleri piyasaya sürdüğünde oldukça ilgi çekmişti.

İÇ ÇAMAŞIRI VAR MI, YOK MU?

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Çıplak gelinlik trendinin ses getirdiği sıralarda Jennifer Lopez ve Kendall Jenner gibi ünlülerin giydiği cesur kıyafetler oldukça ilgi odağı oldu.

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Uyluk ve kalça kemiğini ortaya çıkaran kıyafetler için sosyal medya kullanıcıları, 'iç çamaşırı var mı, yok mu?' sorularına cevap arıyordu.

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