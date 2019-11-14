Gelişim bozukluğu olan çocukların aileleri TBMM'de

Arık, "Okul idaresi, muhtarla birlikte aileleri organize ediyorlar ve 'Biz sizin çocuklarınızı istemiyoruz' diyorlar. Bir aileye, 'Sizin çocuğunuz mutlu olsun diye mahallenin çocukları mutsuz mu olsun?' diyor. 'Özürlü çocuklarınız alıp buradan defolup gideceksiniz.' deniliyor. Muhtarı dinlemek istedik. Valinin talimatına rağmen komisyonun karşısına bile çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaynaştırma adı altında çocuklar maalesef ayrıştırılmış" ifadesini kullanan Arık, mahalle muhtarının, bu çocukları okuldan gönderme vaadiyle oy istediğini ve oy aldığını belirtti.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu olarak Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili Aksaray'a giderek görüşmeler yaptıklarını anımsatan Arık, okulda gelişim bozukluğu olan 40'a yakın öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Ailelerin Güvenpark'ta yapmak istediği basın açıklamasının Valilik tarafından reddedildiğini belirten Arık, bu nedenle Mecliste toplantıyı yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Arık, TBMM'de, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu olan çocukların aileleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

CHP Kayseri Milletvekili, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyesi Çetin Arık, gelişim bozukluğu bulunan çocukların tek ilacının eğitim olduğunu söyledi.

Ayrımcılık ve nefret suçu işleyen muhtarın yerine kayyum atanması gerektiğini, bunun soruşturmanın selameti açısından önemli olduğunu savunan Arık, "Bu çocukların tek ilacı eğitim" diye konuştu.

-Toplantıyı izleyenler ağladı

Otizm Federasyon Başkanı Veysel Şahin, 12 yaşında bir otizmli bireyin babası olarak TBMM'de bulunduğunu dile getirerek, Aksaray'da yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü ancak Türkiye'nin her yerinde bu tür olayların yaşandığını söyledi.

Şahin, "Parka gitsek dışlanıyoruz, otobüse binsek dışlanıyoruz, okula gitsek dışlanıyoruz. Biz de insanız biz de vatandaşız. Ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Bu çocuklar ebeveynlerin kaybettikleri zaman bu çocuklar ne olacak, asıl bunu da düşünmeliyiz. Kimler bakacak bu çocuklara?" diye sordu.

Otizmli çocuk annesi Saliha Şahinöz de çocuklar için alan mezunu öğretmenler istediklerini belirterek, "Sosyal projeler yapılsın. Ata binsinler, yüzsünler, sosyal etkinliklere katılsınlar. Çocuklarımız için eğitim merkezi, otizm yaşam merkezi yapılsın. Hepimiz vergi ödüyoruz. İçimiz yanıyor." dedi.