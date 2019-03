Geliştiriciler için iOS 12.3 Beta yayınlandı!

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Özel Etkinliği’nde Apple News+, Apple Arcade ve Apple TV+ servislerini tanıtmış ve etkinlik sonrası iOS 12.2 güncellemesini yayınlamıştı. iOS 12.2 güncellemesinden sonra major bir güncelleme gelmeyeceği düşünülüyordu.

Eğer sistemde güvenlik açığı olursa bile bunun için yayınlanacak olan güncellemelerin iOS 12.2.X olarak numaralandırılması bekleniyordu. Ancak Apple cephesinden bugün ilginç bir hamle geldi.

Apple, geliştiricileri için iOS 12.3 Beta güncellemesini bugün OTA üzerinden indirime sundu. Apple’ın yeni servisleri için gelecek olan iOS 12.3, iOS 13 öncesi son büyük sürüm olacak. Haziran ayında tanıtılacak iOS 13 öncesi iOS 12.3’ü çıkaran Cupertinolu firma, bu güncelleme ile sistemdeki sorunları çözmeye odaklanıyor.

Geliştirici hesabınız varsa iOS 12.3’ün ilk beta sürümünü; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden mutlaka yedek almayı unutmayın.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

Türk İşi Dondurma en çok izlenen film oldu