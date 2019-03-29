HABER

Geliştiriciler için iOS 12.3 Beta yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2019 08:47 | Son Güncelleme

Apple, iOS 12’yi geliştirmek için elini çabuk tutmaya devam ediyor. iOS 12.2’nin yayınlanmasının ardından Apple bugün de geliştiriciler için iOS 12.3 Beta güncellemesini indirime sundu. İşte iOS 12.3 Beta ile gelen yenilikler.

Geliştiriciler için iOS 12.3 Beta yayınlandı!

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Özel Etkinliği’nde Apple News+, Apple Arcade ve Apple TV+ servislerini tanıtmış ve etkinlik sonrası iOS 12.2 güncellemesini yayınlamıştı. iOS 12.2 güncellemesinden sonra major bir güncelleme gelmeyeceği düşünülüyordu.

Eğer sistemde güvenlik açığı olursa bile bunun için yayınlanacak olan güncellemelerin iOS 12.2.X olarak numaralandırılması bekleniyordu. Ancak Apple cephesinden bugün ilginç bir hamle geldi.

Apple, geliştiricileri için iOS 12.3 Beta güncellemesini bugün OTA üzerinden indirime sundu. Apple’ın yeni servisleri için gelecek olan iOS 12.3, iOS 13 öncesi son büyük sürüm olacak. Haziran ayında tanıtılacak iOS 13 öncesi iOS 12.3’ü çıkaran Cupertinolu firma, bu güncelleme ile sistemdeki sorunları çözmeye odaklanıyor.

Geliştirici hesabınız varsa iOS 12.3’ün ilk beta sürümünü; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden mutlaka yedek almayı unutmayın.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

Türk İşi Dondurma en çok izlenen film oldu

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Sony'nin merakla beklenen telefonu yakında tanıtılabilir!Sony'nin merakla beklenen telefonu yakında tanıtılabilir!
Huawei FreeLace, son derece üstün özelliklere sahip olacakHuawei FreeLace, son derece üstün özelliklere sahip olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone güncelleme akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Instagram şifre kırma nasıl yapılır? İşte detaylar...

Instagram şifre kırma nasıl yapılır? İşte detaylar...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

'Müjdeli' haber geldi! O özellik olmayacak

'Müjdeli' haber geldi! O özellik olmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyanızda takipçi artırayım derken paranızdan olmayın!

Sosyal medyanızda takipçi artırayım derken paranızdan olmayın!

5G teknolojisi güvenlik riski oluşturuyor mu?

5G teknolojisi güvenlik riski oluşturuyor mu?

Apple Türkiye’yi es geçti!

Apple Türkiye'yi unuttu! Güncelleme yapılamayacak

P30 ailesi satışlara rekorla başladı

Huawei'in yeni telefonu rekor kırdı!

Nokia X71 modeli 48MP kameraya sahip olacak

Nokia X71 modeli 48MP kameraya sahip olacak

Sony Xperia 2, Eylül ayında tanıtılabilir

Sony'nin merakla beklenen telefonu yakında tanıtılabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.