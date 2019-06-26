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Gemlik Kaymakamı İnan'ın 2 oğlu bıçaklandı, 1 oğlu darbedildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 08:04 | Son Güncelleme

KAYMAKAM İNAN, DENİZLİ'YE GELDİ Bursa'nın Gemlik İlçe Kaymakamı Kemal İnan, 2 oğlunun bıçaklandığı, 1 oğlunun ise darp sonucu yaralandığı haberini aldıktan sonra olayın meydana geldiği Denizli'ye geldi.

Gemlik Kaymakamı İnan'ın 2 oğlu bıçaklandı, 1 oğlu darbedildi (2)

KAYMAKAM İNAN, DENİZLİ'YE GELDİ
Bursa'nın Gemlik İlçe Kaymakamı Kemal İnan, 2 oğlunun bıçaklandığı, 1 oğlunun ise darp sonucu yaralandığı haberini aldıktan sonra olayın meydana geldiği Denizli'ye geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne giden Kaymakam İnan, çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ameliyata alınan Safa Akif İnan'ın dalağının alındığı ve aort damarında yırtık tespit edildiğini, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı bildirildi. Kaymakam İnan'ı, Denizli'nin ilçe kaymakamları ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de yalnız bırakmadı.
Güney Ege Kalkınma Ajansı bölge toplantısı için Muğla'da bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan da kente döndü. Hastaneye gelen Karahan, olay hakkında Emniyet Müdürü Demir'den bilgi aldı. Bu arada kavgayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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Gemlik Kaymakamı İnan'ın 2 oğlu bıçaklandı, 1 oğlu darbedildi (2)Gemlik Kaymakamı İnan'ın 2 oğlu bıçaklandı, 1 oğlu darbedildi (2)

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