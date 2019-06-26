HABER

Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:16 | Son Güncelleme

KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kavgada öldürülen Safa Akif İnan'ın cenazesi ise karayoluyla Samsun'a gönderildi. İnan'ın, yarın , İlkadım ilçesi Kılıçdede Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası, toprağa verileceği belirtildi.

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Yıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldıYıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldı
Şehit Uzman Onbaşı'yı Aksaray'da 10 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Onbaşı'yı Aksaray'da 10 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.