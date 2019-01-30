Gemlik’te 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kaçak 2 ton midye ele geçirildi.
Olay, Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, yol kontrol uygulamasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler Gemlik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum