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  4. Genç astsubaydan acı haber! Önlem amacıyla duba yerleştirirken araç çarptı

Genç astsubaydan acı haber! Önlem amacıyla duba yerleştirirken araç çarptı

07.04.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaza yapan otomobile müdahaleye giden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak (33), yola önlem amaçlı duba yerleştirirken, dolu nedeniyle kayan bir başka otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Genç astsubaydan acı haber! Önlem amacıyla duba yerleştirirken araç çarptı

Kaza, saat 13.15 sıralarında Ankara- Bolu Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki gişelerde meydana geldi. Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda bir otomobil kayarak kaza yaptı. İhbar üzerine Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bir ekip bölgeye gitti.

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METRELERCE SAVRULDU

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak, kaza bölgesinde önlem amacıyla karayolu üzerine duba yerleştirirken, yine dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olduğu belirlenen Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Astsubay Çolak, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Sürücü gözaltına alınırken, cumhuriyet savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

1 ÇOCUK BABASIYDI

Kazaya müdahale ederken şehit olan Astsubay Çolak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Tanju Çolak'ın cuma günü Söğüt Caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Elvanköy şehitliğine defnedileceği belirtildi.

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şehit Astsubay Ankara

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