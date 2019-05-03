Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi

7. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Hülya Koçyiğit, "Çocukları sanatla tanıştırmak beni çok çok mutlu etti. Bugün ödüller dağıttık, eminim o ödülü alan gençlerin içine bir sinema aşkı düştü ve kendilerini geliştirecekler" dedi.

Antalya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 7. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmler ödüllendirildi. Yarışmaya ülke genelinde 145 kısa film katıldı.

Oyuncu Hülya Koçyiğit’in onur konuğu olarak katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yarışmanın bu yıl 7’ncisinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, çocukları ve gençleri dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, milli, manevi ve ahlaki değerleri benimsemiş bir şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Arslan, "Bu yılki ödül törenimizde Türk sinemasına olduğu kadar hanımefendi kişiliği toplumun tüm katmanlarında benimsenmiş bir çınarı onur konuğu olarak aramızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hülya Koçyiğit’e hoşgeldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Hamdi Bolat da, her yıl katılımın artmasını temenni ederek, gençlere sanat ışığında güzel bir gelecek diledi.

Yarışmanın birincisi Muratcan Kahramanoğlu: "Sonunda rögarı buluyorlar"

Konuşmaların ardından jüri üyelerine plaket takdim edildi. Sırasıyla mansiyon ve teşvik ödüllerinin verilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi "Ceprem" isimli kısa filmiyle İstanbul’dan katılan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muratcan Kahramanoğlu oldu. Kısa filmin izlenmesinin ardından Hülya Koçyiğit, öğrenciye ödülünü takdim etti. Koçyiğit, "Bir millet sanattan yoksunsa hayat damatlarından biri yoktur demektir. O nedenle hedefimiz siz gençleri sanatla tanıştırmak, buluşturmak ve meşgul etmek. Bunun için bu yolu açan öğretmenlere, ailelerinize teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan gençleri alkışlıyorum" diye konuştu. Koçyiğit, yarışmanın uluslararası boyuta taşınmasını temenni etti.

Ödülünü alan Muratcan Kahramanoğlu ise, kısa film ile gençlerin teknolojinin bağımlısı olduğunu ve sosyal yaşamın dışında kaldığını anlatmak istediğini dile getirdi. Kahramanoğlu, "Filmin sonunda vermek istediğimiz mesaj gibi rögarı buluyorlar. Oyun güzel bir şey ama buna hayatımızın tamamını değil, 1-2 saatini ayırmalıyız" mesajını verdi.

Koçyiğit: "İçlerine sinema aşkı düştü"

Ödül törenine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirmede bulunan Hülya Koçyiğit, 20 ayrı şehirden katılım olmasından ve gençlerin bu kadar güzel bir şekilde motive olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koçyiğit, "Çocukları sanatla tanıştırmak beni çok çok mutlu etti. Bugün ödüller dağıttık, eminim o ödülü alan gençlerin içine bir sinema aşkı düştü ve kendilerini geliştirecekler. Ne mutlu bize onlara destek veriyoruz. Ben birinci olan filmi seyrederken bir kez daha sarsıldım. Bu teknoloji bağımlılığı hepimizin son yıllarda korkusu. Çocukların aşırı derecede internet kullanıyor olmaları hem bir imkan veriyor hem de onları esir alıyor, zamanını çalıyor ve üretim yapamamalarına neden oluyor. Onları sosyal hayattan kopartıyor" diye konuştu.

Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi

Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi

Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi

Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi

Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi

Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi