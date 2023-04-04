Genç görünmek için kaşını tıraş etme yöntemini gösterdi! Anında daha gergin bir yüz sağlıyor

24 yaşındaki Mary Skinner, TikTok'ta yayınladığı videoda yüzünün gergin görünmesi için kaşlarının kuyruk uçlarını kestiğini paylaştı. Bu yöntemi deneme yanılma yoluyla bulduğunu belirten Mary, yüzünün anında daha genç ve dinamik gözüktüğünü gösterdi.

Mary, "Bu dünyadaki hiçbir şey, yüzümdeki yeni tıraş edilmiş kaşlar kadar kendime güvenmeme neden olamaz." dedi. Genç kadın ameliyatsız yüz germe elde etmek bir yüz tıraş bıçağı kullanıyor ve kaşının kuyruğunu hafifçe yukarı doğru tıraş ediyor.

"YÜZÜMÜN DAHA KALKIK GÖRÜNDÜĞÜNÜ KEŞFETTİM

Kaşlarını tıraş ederken kirpiklerini kesmemek için parmaklarını arada tutuyor. Mary şöyle açıkladı: "Doğal kaşlarımın sonu çoğu kaş gibi aşağı doğru kıvrılır. Yaklaşık bir yıl önce, sadece uç kısımlarını tıraş ettiğimde yüzümün tamamının biraz daha kalkık göründüğünü keşfettim. Kaş tıraşının etkisini gerçekten seviyorum."

Mary, "aslında pek bir şey olmadığına" dair güvence verdi ve Tik Tok'ta bir videoda kaşlarının kuyruklarını nasıl kazıdığını gösterdi. Influencer, anında yüz germe için güzellik ritüelini ayda bir kez gerçekleştirdiğini belirtti.

"ÖLENE KADAR BU İŞİ YAPACAĞIM"

“Bu ince bir fark ama orada. Bunun görünüşünü kesinlikle seviyorum. Kaşlarımın kuyruk uçlarını tıraş etmenin kemik yapımı ve yüz şeklimi doğal kaş kemerimden daha fazla vurguladığını hissediyorum. Ölene kadar bu işi yapacağım, yemin ederim."

Kaşlarını tıraş etmeyi denemek isteyenler, tüylerin daha kalın çıkmasından endişe ettiklerini paylaştı ama Mary bunun olmayacağına söyledi.

