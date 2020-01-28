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  4. Genç kadın 4 günde lösemiye yenik düştü

Genç kadın 4 günde lösemiye yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 4 gün önce gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan 27 yaşındaki Kübra Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Kübra Ataş’a 25 Ocak tarihinde rahatsızlığı sebebi ile gittiği Derince Eğirtim ve Araştırma Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.

Genç kadın 4 günde lösemiye yenik düştü

Kocaeli’de 4 gün önce gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan 27 yaşındaki Kübra Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Kübra Ataş’a 25 Ocak tarihinde rahatsızlığı sebebi ile gittiği Derince Eğirtim ve Araştırma Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu. Teşhis sonrasında Ataş, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Ataş, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Ataş’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kübra Ataş’ın cenazesi İzmit ilçesi Alikahya Hayırsevenler Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Genç kadın 4 günde lösemiye yenik düştü

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