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Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

12.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle “makas” atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın, magandaların peşinden koşarken, bir yandan da telefonla polisi aradı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde kamyonetle seyreden genç bir sürücü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

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Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

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GENÇ KADIN GÜPEGÜNDÜZ DEHŞETİ YAŞADI

Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında magandalar kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçtı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı.

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Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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