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  4. Genç kadın, su kanalında ölü bulundu! Dikkat çeken detay: Bir gün önce...

Genç kadın, su kanalında ölü bulundu! Dikkat çeken detay: Bir gün önce...

16.05.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Songül Çakmak'ın (26), sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın ailesinin bir gün önce kendisi için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Genç kadın, su kanalında ölü bulundu! Dikkat çeken detay: Bir gün önce...

Esentepe Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde DSİ’ye ait sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin, Songül Çakmak’a ait olduğu belirlendi.

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Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Songül Çakmak’ın ağabeyi Ahmet Çakmak’ın, bir gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen kardeşi için kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

(DHA)

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Adana ceset kayıp

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