Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...

Kore kadınlarının günlük cilt bakım rutinleri son zamanlarda tüm dünyada popüler olmaya başladı. Koreli kadınların pürüzsüz ciltlerini gören birçok kadın, Kore cilt bakımını uygulamaya başladı. Koreli kadınların cilt bakımı rutini nedir ve hangi ürünleri içerir? Hadi birlikte inceleyelim!

KORE KADINLARININ SIRRI: 10 ADIMLI CİLT BAKIMI

Kore güzelliğinin sırrı; 10 adımdan oluşan ve birbirinden farklı en az 10 ürünün kullanıldığı bir cilt bakımı rutini. Biraz zaman alacak gibi duran bu cilt bakım rutinini deneyenler sonucunda ciltlerinde gözle görülür bir iyileşme olduğunu söylüyor. İşte adım adım Kore cilt bakımı;

YAĞ BAZLI TEMİZLEYİCİ

İlk adım cildi makyajdan, kirden ve yağdan arındırmak için yağ bazlı bir temizleyici kullanmak. Kimyadaki benzer benzeri çözer mantığıyla kullanılan yağ bazlı temizleyiciler, makyajı kolayca temizleyerek yüzünüzü cilt bakımına hazırlıyor.

SU BAZLI TEMİZLEYİCİ

Yağ bazlı temizleyiciden kalan kirleri temizlemek için köpüren, nazik bir su bazlı temizleyici kullanın.

PEELING

Peeling, uygulanacak olan cilt bakım ürünlerinin cilde derinlemesine nüfuz etmesini sağlar. Peeling ürünleri tanecikli yapıya sahip olduğu gibi, faydalı asitler içeren kimyasal peeling ürünleri de var. Peeling gözeneklerin yok olmasını, sivilce izlerin geçmesini, ince kırışıklıkların azalmasını ve cildin kendini yenilemesini sağlıyor.