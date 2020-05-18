KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...

Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koreli kadınların porselen ciltlerini her gördüğümüzde büyüleniriz. Kore kadınları, cilt sağlığı için sağlıklı beslenip bol su içmek gerektiğinin yanı sıra cilt bakımına erken yaşta başlamanın ve düzenli cilt bakımı yapmanın da bilincinde yaşıyorlar. Peki, Kore kadınlarının porselen ciltlere sahip olmak için uyguladıkları cilt bakımı adımları neler?

Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...

Kore kadınlarının günlük cilt bakım rutinleri son zamanlarda tüm dünyada popüler olmaya başladı. Koreli kadınların pürüzsüz ciltlerini gören birçok kadın, Kore cilt bakımını uygulamaya başladı. Koreli kadınların cilt bakımı rutini nedir ve hangi ürünleri içerir? Hadi birlikte inceleyelim!

KORE KADINLARININ SIRRI: 10 ADIMLI CİLT BAKIMI

Kore güzelliğinin sırrı; 10 adımdan oluşan ve birbirinden farklı en az 10 ürünün kullanıldığı bir cilt bakımı rutini. Biraz zaman alacak gibi duran bu cilt bakım rutinini deneyenler sonucunda ciltlerinde gözle görülür bir iyileşme olduğunu söylüyor. İşte adım adım Kore cilt bakımı;

YAĞ BAZLI TEMİZLEYİCİ

1

İlk adım cildi makyajdan, kirden ve yağdan arındırmak için yağ bazlı bir temizleyici kullanmak. Kimyadaki benzer benzeri çözer mantığıyla kullanılan yağ bazlı temizleyiciler, makyajı kolayca temizleyerek yüzünüzü cilt bakımına hazırlıyor.

SU BAZLI TEMİZLEYİCİ

2

Yağ bazlı temizleyiciden kalan kirleri temizlemek için köpüren, nazik bir su bazlı temizleyici kullanın.

PEELING

3

Peeling, uygulanacak olan cilt bakım ürünlerinin cilde derinlemesine nüfuz etmesini sağlar. Peeling ürünleri tanecikli yapıya sahip olduğu gibi, faydalı asitler içeren kimyasal peeling ürünleri de var. Peeling gözeneklerin yok olmasını, sivilce izlerin geçmesini, ince kırışıklıkların azalmasını ve cildin kendini yenilemesini sağlıyor.

TONİK

4

Tonikleme, cildin pH dengesini sağlıyor ve cilde nem kazandırıyor. Ayrıca cildin ihtiyacına göre cilt lekelerinin iyileşmesine ve gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor.

ESANS

5

Esans, Kore cilt bakımı ürünleriyle hayatımıza girmiş bir kavram. Esanslar cildin yenilenmesini, nemlendirilmesini ve onarılmasını sağlıyor.

SERUM VEYA AMPUL

6

Serumlar ve ampuller cilt problemlerini önemli ölçüde tedavi edici özelliğe sahip. Cildinizin ihtiyacına göre kırışıklık giderici, leke karşıtı serumların yanında daha hafif yapıda olan, kullanacağınız nemlendiricinin etkisini arttıran serumlar da mevcut.

SÜRÜLEBİLİR VEYA KAĞIT MASKE

7

Uzmanlar cildi derinlemesine besleyen ve nemlendiren maskelerin haftada bir ya da iki kere rutine eklenmesini öneriyor.

GÖZ KREMİ

8

25 yaşından itibaren nemlendirici etkisi olan göz kremlerini kullanmak gerekiyor. Sonraki yaşlarda ise göz kenarlarındaki kırışıklıkları engelleyici ürünler kullanmak gerekiyor. Göz kremleri cilt bakımının en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

NEMLENDİRİCİ

9

Nemlendiriciler ciltteki nemi tutar, cilt bariyerini onarır, kırışıklıkları giderir ve yaşlanmayı geciktirir.

GÜNEŞ KREMİ

10

Güneşten koruyan kremler; asla atlanmaması gereken, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engelleyici en önemli adımlardan biri. Cilt bakım rutinini gündüz uyguluyorsanız son adımında mutlaka yüksek koruma faktörlü bir güneş koruyucu kullanın.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Olmuyorsa zorlamayın! Giydikten sonra boşluk kalıyorsa...Olmuyorsa zorlamayın! Giydikten sonra boşluk kalıyorsa...
Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Her gün bir fincan içerseniz...Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Her gün bir fincan içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Ay, Koç burcunda!

Ay, Koç burcunda!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Meğer saç uzatmanın yolu bundan geçiyormuş! 30 gün içinde...

Meğer saç uzatmanın yolu bundan geçiyormuş! 30 gün içinde...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

Hem gözaltı morluklarını hem de sivilceleri yok ediyor

Hem gözaltı morluklarını hem de sivilceleri yok ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hiçbir yararı yok ama bu güzellik ürünlerini kullanmaya devam ediyoruz

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Kadınların hayatını zorlaştıran giyim hataları! Sağlığı bile etkiliyor

Olmuyorsa zorlamayın! Giydikten sonra boşluk kalıyorsa...

Mükemmel bir cilde sahip olmak işte bu kadar kolay! Güzellerin sır gibi sakladığı...

Mükemmel bir cilde sahip olmak işte bu kadar kolay! Güzellerin sır gibi sakladığı...

Bebeksi cilde sahip olan ünlülerin cilt bakım rutinleri! Yulaf, süt...

Bebeksi cilde sahip olan ünlülerin cilt bakım rutinleri! Yulaf, süt...

Aspirin ve balı karıştırıp yüzünüze sürerseniz... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Lekelerle savaşıyor! Balla birlikte karıştırın

Birçok ünlü bunları kullanıyor! İşte gözenekleri yok eden doğal maske tarifleri...

Birçok ünlü bunları kullanıyor! İşte gözenekleri yok eden doğal maske tarifleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.