Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...

Kore kadınlarının günlük cilt bakım rutinleri son zamanlarda tüm dünyada popüler olmaya başladı. Koreli kadınların pürüzsüz ciltlerini gören birçok kadın, Kore cilt bakımını uygulamaya başladı. Koreli kadınların cilt bakımı rutini nedir ve hangi ürünleri içerir? Hadi birlikte inceleyelim!
Kore güzelliğinin sırrı; 10 adımdan oluşan ve birbirinden farklı en az 10 ürünün kullanıldığı bir cilt bakımı rutini. Biraz zaman alacak gibi duran bu cilt bakım rutinini deneyenler sonucunda ciltlerinde gözle görülür bir iyileşme olduğunu söylüyor. İşte adım adım Kore cilt bakımı;
İlk adım cildi makyajdan, kirden ve yağdan arındırmak için yağ bazlı bir temizleyici kullanmak. Kimyadaki benzer benzeri çözer mantığıyla kullanılan yağ bazlı temizleyiciler, makyajı kolayca temizleyerek yüzünüzü cilt bakımına hazırlıyor.
Yağ bazlı temizleyiciden kalan kirleri temizlemek için köpüren, nazik bir su bazlı temizleyici kullanın.
Peeling, uygulanacak olan cilt bakım ürünlerinin cilde derinlemesine nüfuz etmesini sağlar. Peeling ürünleri tanecikli yapıya sahip olduğu gibi, faydalı asitler içeren kimyasal peeling ürünleri de var. Peeling gözeneklerin yok olmasını, sivilce izlerin geçmesini, ince kırışıklıkların azalmasını ve cildin kendini yenilemesini sağlıyor.
Tonikleme, cildin pH dengesini sağlıyor ve cilde nem kazandırıyor. Ayrıca cildin ihtiyacına göre cilt lekelerinin iyileşmesine ve gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor.
Esans, Kore cilt bakımı ürünleriyle hayatımıza girmiş bir kavram. Esanslar cildin yenilenmesini, nemlendirilmesini ve onarılmasını sağlıyor.
Serumlar ve ampuller cilt problemlerini önemli ölçüde tedavi edici özelliğe sahip. Cildinizin ihtiyacına göre kırışıklık giderici, leke karşıtı serumların yanında daha hafif yapıda olan, kullanacağınız nemlendiricinin etkisini arttıran serumlar da mevcut.
Uzmanlar cildi derinlemesine besleyen ve nemlendiren maskelerin haftada bir ya da iki kere rutine eklenmesini öneriyor.
25 yaşından itibaren nemlendirici etkisi olan göz kremlerini kullanmak gerekiyor. Sonraki yaşlarda ise göz kenarlarındaki kırışıklıkları engelleyici ürünler kullanmak gerekiyor. Göz kremleri cilt bakımının en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.
Nemlendiriciler ciltteki nemi tutar, cilt bariyerini onarır, kırışıklıkları giderir ve yaşlanmayı geciktirir.
Güneşten koruyan kremler; asla atlanmaması gereken, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engelleyici en önemli adımlardan biri. Cilt bakım rutinini gündüz uyguluyorsanız son adımında mutlaka yüksek koruma faktörlü bir güneş koruyucu kullanın.
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