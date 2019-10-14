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GENÇ KIZ ÇIĞLIK ATTI, METROBÜSTEKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı. Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.’yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Metrobüslerden ve metrobüs durağından görüntüler
-Genç kız güvenlik görevlisinin yanında (Yüzü görünmeyen başörtülü) ve polislerle giderken
-Şüpheli güvenlik görevlisi kulübesinde
-Şüpheli, polislerin arasında götürülürken ve ekip aracına bindirilirken

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