Genç kıza çarptı, "taşa vurdum" deyip yoluna devam etti

Afyonkarahisar’da yolda yürüyen 14 yaşındaki kıza çarptıktan sonra yoluna devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar aracın önüne geçerek durdurdu. Telefonla konuştuğu sırada genç kıza çarpan sürücü, taşa çarptığını sandığını söyledi.

Kaza, geçtiğimiz 19 Şubat Cuma günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya olarak akrabalarıyla yürüyen Fikriye G. (14), arkasından ilerleyen Hamdi Ö. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yere düşerek savruldu. Genç kıza çarpan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, olayı gören çevredeki esnaflar aracın önünü keserek durdurdu. Telefonla konuşan Hamdi Ö., taşa çarptığını sandığını söyledi.

Genç kız olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kıza otomobilin çarpma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.



