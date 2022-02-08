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  4. Genç kıza dehşeti yaşattılar! Önce takip ettiler sonra sığındığı evde vurdular

Genç kıza dehşeti yaşattılar! Önce takip ettiler sonra sığındığı evde vurdular

08.02.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da motosikletli 2 kişi, takip ettikleri Elif Erdem'i (22) sığındığı evin bahçesinde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, hastanede tedaviye alındı.

Genç kıza dehşeti yaşattılar! Önce takip ettiler sonra sığındığı evde vurdular

Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Elif Erdem sokakta yürürken, kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip, kaçmaya çalıştı. Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip, Elif Erdem’e tabancayla ateş etti. Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı.

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KAÇANLAR ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana
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