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  4. Genç kızı AVM önünde tekme tokat dövdüler, sebebi 'pes' dedirtti! O anlar kamerada

Genç kızı AVM önünde tekme tokat dövdüler, sebebi 'pes' dedirtti! O anlar kamerada

28.03.2024 15:50
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Diyarbakır'da bir grup kız çocuğu, AVM önünde bir genç kızı tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle genç kız kurtulurken, saldırı anları cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Saldırının nedeni ise 'pes' dedirtti.

Genç kızı AVM önünde tekme tokat dövdüler, sebebi 'pes' dedirtti! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Alışveriş merkezinden bir arkadaşıyla çıkan genç kızın yanına gelen kız çocukları, ellerindeki kağıt mendili satmak istedi. Ancak kızların tüm ısrarına rağmen genç kız, mendil almayı reddetti.

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Bu sırada iki grup arasında tartışma çıktı. Kız çocuklarından biri, genç kızın saçını çekerek yere düşürdü. Grup, yerdeki genç kızı tekmeledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtulan genç kız, arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

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Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır AVM darp
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