Genç kızı ezen sürücü, 'taşa çarptığımı sandım' dedi!

Olay, 5 Şubat'ta saat 12.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Akrabalarıyla yolda yürüyen Fikriye G.'ye, H.Ö. (64) idaresindeki otomobil çarptı. Genç kıza sol tarafından çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, Fikriye G. ise yola savruldu. Olayı gören çevredeki esnaf otomobilin önünü keserek, sürücüyü durdurdu. Sürücü H.Ö.'nün cep telefonuyla konuştuğu sırada taşa çarptığını sandığını ve kazanın farkında olmadığını söylediği öğrenildi.

Fikriye G. olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Fikriye G., tedavisinin ardından evine gönderilirken, ailesi olayla ilgili H.Ö.'den şikayetçi oldu. Adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde yanındaki iki kişiyle yol kenarında yürüyen Fikriye G.'ye arkadan gelen otomobilin sol tarafından çarptığı, genç kızın yola savrulduğu anlar yer aldı.

DHA

