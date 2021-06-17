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  4. Genç kızın kıyafetini 'uygunsuz' buldu, yaptığı yorumlar şaşkına çevirdi: Gel beni elle diyorsun

Genç kızın kıyafetini 'uygunsuz' buldu, yaptığı yorumlar şaşkına çevirdi: Gel beni elle diyorsun

17.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sokak röportajı sırasında yaşanan kıyafet tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu. Mikrofon uzatılan bir kadın, kıyafetini açık bulduğu genç kıza "Bu kadar çıplak kalma kızım erkeklere gel beni elle diyorsun. Ben bir kadın olarak şu anda seni ellemek istiyorum. Erkek olsam kaçırmazdım" dedi.

Genç kızın kıyafetini 'uygunsuz' buldu, yaptığı yorumlar şaşkına çevirdi: Gel beni elle diyorsun

Nerede çekildiği belli olmayan bir sokak röportajındaki diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

Mikrofon uzatılan kadının, kıyafetini 'uygunsuz' bulduğu genç bir kıza yönelik "Bu kadar çıplak kalma kızım. Yani erkeklere 'Gel beni elle' diyorsun" sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

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''İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ GİYİNMELİ''

Kıyafet konusunda özgürlük vurgusu yapan genç kızın "İsteyen istediği gibi giyinmeli" çıkışını yerinde bulmayan kadının kendisine uzatılan mikrofona söyledikleri röportaja damga vurdu.

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''GEL BENİ ELLE DİYORSUN''

"Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum. Çünkü şu anda erkekleri tahrik ediyorsunuz. Gel beni elle diyorsun. Söylememe gerek yok, şu anda ben ellemek istiyorum kendisini. Avrupa'da yaşamıyoruz. Böyle bir kızım olsa parçalardım" diyen kadına, genç kızın verdiği yanıt ise "Bence insanlar nefsini kontrol etmeli" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
işte bunun gibilerin oğulları tecavüzcü oluyor... bunlarda ana işte. madem uyarmak istiyorsun güzel sözle uyar, ellerim ne demek.
sen elbiseni dahi kontrol edemiyorken, insanlara nefsini kontrol et demesini biliyorsan, erkeklerin sana cinsel obje olarak baktğının da farkındasın.
Lezzo imiş galiba kadın, zarf atmış ben bile ellemek istiyorum diye.

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