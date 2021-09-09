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Genç kızın, müstehcen görüntülerini çekip şantaj yapmışlardı! Cezaları belli oldu

09.09.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptıkları ve ayrılmak isteyince de bu görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu. Sanıklardan H.G.'ye 2 yıl 6 ay, M.K.'ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Genç kızın, müstehcen görüntülerini çekip şantaj yapmışlardı! Cezaları belli oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi D.N.P., eski erkek arkadaşı H.G.’nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığı ve daha sonra bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 yılı Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla dava açılırken, davanın karar duruşması yapıldı. Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, pandemi dolayısıyla izleyici alınmadı.

Duruşmada, avukatların savcının verdiği mütalaaya karşı savunmaları alındı. Mahkemeye heyeti, sanıklardan H.G.'ye 2 yıl 6 ay, M.K.'ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

''VİDEOMU ÇEKTİĞİNİ BİLMİYORDUM''

Mahkemenin kararı sonrası İHA muhabirine konuşan üniversite öğrencisi D.N.P., sanık H.G. ile 2019 yılı Şubat ayında tanıştığını ve daha sonra görüştüğünü söyledi. Görüştükleri dönemde H.G.'nin bir gün kendisini eve çağırdığını dile getiren D.N.P., "O gün alkol almıştık ve kendimde değildim. O zaman benden habersiz videomu çekmiş. Tekrar görüşmeye devam ettik. Bir gün yine arkadaşlarının evde olduğunu söyleyerek, beni çağırdı. O gün gittiğimde yine video çekmiş. Sonrasında ben ayrılmak istediğimde bana şantaj yapmaya başladı. Daha sonra videonun bir tanesini bana yolladı, ben zaten videonun varlığına bu şekilde inandım. Çünkü video çektiğini bilmiyordum. Şantajlara sürekli devam etti. Daha sonra iletişimi benimle kopardı ama arkadaşları aracılığıyla şikayetçi olmayayım diye şantaja devam ediyordu" dedi.

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''MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM''

Bir süre sonra olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen D.N.P., "Sonra onun ailesinin baskısı, benim çevremin baskısından uzun süre uğraştım. Hatta birçok kişi benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Ben tüm dosyaları kapattım. Sonrasında karşı dava açıldı. Davanın bugün karar duruşması görüldü. H.G. 2 yıl 6 ay, M.K. ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Karardan sonra çok mutlu oldum. Adliyeden çıktığımda zaten mutluluktan ağlama derecesine geldim. Sevinçten gözlerim parlıyor. Biz yine ceza artırımı için itirazda bulanacağız. Karşı tarafta cezaya itiraz edecektir. Ancak ceza kesinleştiğinde erteleme veya paraya çevirme olmayacak. Yani ne ceza gelirse bunu yatmak zorundalar. O yüzden içim çok rahat. Haftaya tazminat davasını da açacağız. 2 sanığa da manevi tazminat davası açacağım. Şu ana kadarki tüm zararımın giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

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Kendisi gibi durumlara düşen kadınlara da mesaj veren D.N.P., "Hiçbir şekilde susmasınlar. Ben çok yol kat ettim, zorluklarla uğraştım, çok fazla dosyayla uğraştım. Dedektif gibi resmen her şeyin izini sürdüm. Çok fazla her şeyin üstüne gittim. Geceleri uyumuyordum, sürekli dosyayla ilgileniyordum. Sürekli avukatımla konuşuyordum. Bu kadar uğraştan sonra da gerisi geldi, bugün karar verildi" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Mersin
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