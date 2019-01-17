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Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döken şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı dökülmesiyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri şüphelinin Ozan Ç. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Berfin Özek'in ise Adana Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, zanlı Ozan Ç'nin Özek'in arkadaşı olduğu iddia edildi.

İskenderun ilçesinde 15 Ocak akşamı meydana gelen olayda, yolda yürüyen Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken zanlı kaçmıştı. Soruşturma başlatılan olayın hırsızlık girişimi sırasında yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun

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