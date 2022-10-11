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Genç kızların yaptığı, yürekleri ağza getirdi! Çatıya çıktılar, hiçbir şeyi umursamadılar

11.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da 2 genç kızın fotoğraf macerası, yürekleri ağza getirdi. Bir binanın çatısına çıkan gençler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekerken o anlar bir mahalle sakini tarafından kayda alındı.

Genç kızların yaptığı, yürekleri ağza getirdi! Çatıya çıktılar, hiçbir şeyi umursamadılar

Tuzla'nın Yayla Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde 2 katlı binanın çatısına çıkan 2 kız, fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan gençler, buna rağmen rahat tavırlarla fotoğraf çekti. Sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapmak amacıyla çatıda fotoğraf çeken gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AKILLARA ESENYURT'TAKİ OLAY GELDİ

Gençlerin bu tehlikeli fotoğraf çekimi, yaklaşık bir yıl önce Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın, sosyal medyada paylaşmak için çatıda video çekerken düşerek hayatını kaybetmesini hatırlattı. Kübra Doğan'ın çatıda oturduğu kısmın çökmesi nedeniyle düşüşü kuzeni tarafından görüntülenmişti. (DHA)

YKa

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Fotoğraf Tuzla
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