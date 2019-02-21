"Genç nüfusun sekülerleşmesi İran'da rejime tehdit olarak görülüyor"

İran nüfusunun devrimin başladığı dönemde yaklaşık 32 milyonken bugün 82 milyona ulaştığına dikkati çeken Aslan, "İran'da genç nüfus ülkenin ekonomisini hızlandıracak bir değer olarak kabul edilebilir. 15-35 yaş arası gençlerin oranı yüzde 35 civarında. Ülkede genç işsizlik oranının da çok yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.

İki oturum şeklinde düzenlenen panelin ilk oturumunda konuşan İRAM Ekonomi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan, İran'ın yüksek ekonomik kapasitesine rağmen ülke içindeki sorunlar ve uzun yıllardır süren yaptırımlar nedeniyle ekonomide bu kapasiteden uygun şekilde faydalanılamadığını belirtti.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Uzmanı Mehmet Koç, İran'da devrimden bu yana toplumu dönüştürmenin sonuç vermediğini ve genç nüfusun sekülerleşmesinin Tahran yönetimi için tehdit olarak görüldüğünü belirtti.

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde petrolden yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde ettiğini ifade eden Aslan, buna karşın ekonominin iyi bir şekilde yönetilemediğini vurguladı.

İran'daki azınlıklar hakkında konuşan AYBÜ Öğretim Üyesi Dr. Abdolmoghsed Bani Kamal ise İran'ın sadece Tahran'dan ibaret olmadığını, ülkenin diğer bölgelerinde ülke tarihinde önemli rollere sahip olan Türk, Arap, Beluç ve Kürt kökenliler olduğunu anlattı. Fars kökenli İranlıların, nüfusun yüzde 46'sını oluşturduğunu söyleyen Kamal, Arap, Kürt ve Beluçlardan oluşan Sünni azınlığın ise ülke yönetimi tarafından görmezden gelindiğini öne sürdü.

İRAM İç Politika Uzmanı Koç ise 1979'daki devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ülkeye dönmesinin ardından yapılan referandumdan sonra devleti ve toplumu İslamileştirmeye çalışan yeni rejimin kurulduğunu belirtti.

İran-Irak savaşının sona erdiği 1989'dan sonra Humeyni'nin ölümüyle birlikte ülkede yeniden yapılanma sürecine geçildiğini hatırlatan Koç, "Cumhurbaşkanı daha çok cumhuriyeti temsil eden kısıtlı yetkilere sahip bir makam olarak kalıyor. Cumhurbaşkanı hem meclise hem halka hem de Devrim Rehberi'ne karşı sorumluyken Devrim Rehberi'nin kimseye karşı sorumluluğu bulunmuyor." diye konuştu.