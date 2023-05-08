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Genç Parti'den yeni seçim vaadi! TRT'deki propaganda konuşmasında açıkladı: 29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

08.05.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 6 gün kala parti temsilcileri TRT'de propaganda konuşması yaptı. 14 Mayıs seçimleri öncesi Cem Uzan'ın liderliğini yaptığı Genç Parti adına konuşan, parti sözcüsü Metin Altmışkara,"18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına 10 bin euro vereceğiz" dedi. Altmışkara, seçimi kazanmaları halinde 29 Ekim 2023 günü paraların hesaplara yatacağını açıkladı.

Genç Parti'den yeni seçim vaadi! TRT'deki propaganda konuşmasında açıkladı: 29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere geri sayım sürerken, parti temsilcileri TRT'de propaganda konuşmalarını gerçekleştirdi. Cem Uzan'ın liderliğini yaptığı Genç Parti adına konuşan parti sözcüsü Metin Altmışkara, dikkat çeken bir vaatte bulundu. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına 10 bin euro vereceklerini açıklayan Altmışkara, bu paranın 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yaş gününde vatandaşların banka hesabına yatacağını dile getirdi.

"GENÇ PARTİYİ MECLİSE GÖNDER, 100 MİLYAR EUROYU KAP"

Genç Partinin tarım için 100 milyar avro ayırdığını, yüksek teknoloji HAYTEK'e yönelik de yatırım yapacaklarını aktaran Altmışkara, "Robotix, silikon çip, yapay zeka, solar panel, güneş panelleri, yüksek dayanıklı piller gibi şu anda dünyada gelişen teknolojiler için siz Türkiye'nin gençlerinin geleceğini inşa etmek için HAYTEK'e 100 milyar avro yatırım ayrıldı. Cem Uzan'ı, Genç Partiyi Meclise gönder, 100 milyar euroyu kap." diye konuştu.

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"ASGARİ ÜCRET AVRO ENDEKSLİ OLACAK"

Altmışkara, partisinin işçi, emekli ve mağdurlara yönelik vaatlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Asgari ücret avro endeksli olacak ve 1000 euro olacak. Son 20 senenin bozuk düzeninin adalet mağdurları için genel af çıkaracağız. Katiller, tecavüzcüler ve cinsel suçlar hariç. ÖTV konusunda ise bazı içeceklerde ÖTV kalkacak. Ayrıca kimseye nasıl yaşayacağı dayatılmayacak. Ey gençler Cem Uzan'ı Genç Partiyi Meclise gönder. Genç Parti oy pusulasının 6'ncı sırasında seçimlere katılıyor. Geleceğinize bir şans verin, oyununuzu Genç Partiye verin. 20 yıldır aynı muhalefet, aynı iktidar. Tepkinizi gösterin, değiştirin. Mutlu, umutlu bir Türkiye için Genç Partiyi Meclise gönderin."

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seçim cem uzan genç parti

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