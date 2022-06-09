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Genç sevgililerin akılalmaz planı! Astsubayın yüzüne biber gazı sıkıp...

09.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da akılalmaz bir gasp olayı meydana geldi. Bir astsubay, internet üzerinden cep telefonunu satışa çıkardı. İlanı gören genç sevgililer, alıcı gibi davranarak astsubay ile buluştu. Sonrasında astsubayın aracına binen sevgililer, astsubayın yüzüne biber gazı sıkarak telefonunu alıp kaçtı. Gasp sonrası olayın peşine düşen astsubay, sevgililerden telefonunu satın alan telefoncuyu öğrendi. Polisin harekete geçmesiyle gasbı gerçekleştiren şahıslar yakalandı.

Akılalmaz bir planla gerçekleştirilen gasp olayı, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki astsubay E.Ş. iPhone marka cep telefonunu 10 bin liraya bir e-ticaret sitesinde satışa koydu. Bu ilanı gören 22 yaşındaki M.C.Ş. ile sevgilisi 21 yaşındaki S.K. adlı genç kız, alıcı gibi davranarak astsubay ile iletişime geçti. Genç sevgililer ardından, astsubay ile telefonunu elden teslim almak üzere buluştu. Buluştuklarında astsubayın aracına binen sevgililerden genç kız, aracın arka koltuğuna geçti ve cep telefonunu incelemeye başladı. Bu sırada ön koltukta oturan erkek arkadaşı ise astsubayın yüzüne biber gazı sıktı ve telefonu alarak kaçtı.

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ASTSUBAY TELEFONUNUN İZİNİ SÜRDÜ

Hem polise şikayette bulunan hem de telefonunun izini süren Astsubay E.Ş. cep telefonunun aynı internet sitesinde 8 bin liraya satışa sunulduğunu gördü. Kendi telefonunu tanıyan astsubay, satıcı ile irtibata geçti.

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Telefonu almak için buluşma yerine giden astsubay satışa sunan kişiden telefonu sevgililerden satın alan telefoncuyu öğrendi.

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YAKALANDILAR

Astsubay E.Ş. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili M.C.Ş. ve S.K. adlı genç kız yakalanarak gözaltına alındı. Telefon ise satıldığı yerde polis tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

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Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.C.Ş. ve S.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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