Genç sevgililerin akılalmaz planı! Astsubayın yüzüne biber gazı sıkıp...

Akılalmaz bir planla gerçekleştirilen gasp olayı, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki astsubay E.Ş. iPhone marka cep telefonunu 10 bin liraya bir e-ticaret sitesinde satışa koydu. Bu ilanı gören 22 yaşındaki M.C.Ş. ile sevgilisi 21 yaşındaki S.K. adlı genç kız, alıcı gibi davranarak astsubay ile iletişime geçti. Genç sevgililer ardından, astsubay ile telefonunu elden teslim almak üzere buluştu. Buluştuklarında astsubayın aracına binen sevgililerden genç kız, aracın arka koltuğuna geçti ve cep telefonunu incelemeye başladı. Bu sırada ön koltukta oturan erkek arkadaşı ise astsubayın yüzüne biber gazı sıktı ve telefonu alarak kaçtı.

ASTSUBAY TELEFONUNUN İZİNİ SÜRDÜ

Hem polise şikayette bulunan hem de telefonunun izini süren Astsubay E.Ş. cep telefonunun aynı internet sitesinde 8 bin liraya satışa sunulduğunu gördü. Kendi telefonunu tanıyan astsubay, satıcı ile irtibata geçti.

Telefonu almak için buluşma yerine giden astsubay satışa sunan kişiden telefonu sevgililerden satın alan telefoncuyu öğrendi.

YAKALANDILAR

Astsubay E.Ş. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili M.C.Ş. ve S.K. adlı genç kız yakalanarak gözaltına alındı. Telefon ise satıldığı yerde polis tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.C.Ş. ve S.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)



