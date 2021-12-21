Genç ve parlak bakışlara kavuşmanız mümkün

Kaşlar, göze derinlik ve anlam katar. Zamanla göz çevresi dokusu yaşla birlikte kalitesi azalmaya başlayacak ve yüzde özellikle gözlerde yorgunluk ve yaşlanmaya neden olacaktır. Düşük kaşlar, kaşların ortasında ve alın çizgisinde kırışıklıklara da neden olabilir. Bazı durumlarda hafif bir sarkma olur ve sarkık kaşlar göz bebeği hizasına kadar iner. Bu ve benzeri durumlarda görme kısıtlanır ve kişi görme kaybı yaşar. Kaşların dokusu çok yumuşaktır ve zamanla zayıflar. Bu da kişileri yorgun gösterebilir. Görünüşün yanı sıra insanlara görsel rahatsızlık da getirir.

Kaş kaldırma için çeşitli yöntemler vardır:

BOTOKS UYGULAMASI

Kaş kaldırmada tercih edilen yöntemden birisi botoks uygulamasıdır. Botoks kaş kaldırma yöntemi ameliyattan korkan kişiler için oldukça uygundur. Botoks ile kaş kaldırma yönteminde süreç kaş analizi ile başlar. İşlem, belirlenen yere botoks enjekte edilerek gerçekleştirilir. Uygulama sırasında özel bir ince uçlu iğne kullanıldığı için kişi ağrı hissetmeden işlem tamamlanır. Kızarıklık ve şişlik herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçecektir.

İPLE KAÇ ASKILAMA YÖNTEMİ

Diğer tercih edilen yöntem ise iple kaş askılama işlemidir. Bu çok basit bir işlemdir çünkü ameliyat gerektirmez. Kaşlar bu işlem için özel olarak yapılmış bir ip ile yukarı doğru hareket ettirilebilir. İşlem yaklaşık 30-40 dakika sürer ve lokal anestezi altında yapılır. Ameliyattan sonra dikiş kullanılmadığı için iz kalma durumu yaşanmaz.

FOCUS ULTRASON YÖNTEMİ

HIFU kaş kaldırma yöntemi olarak da bilinen focus ultrason yöntemidir. Bu yöntemde kaş bölgesine elektromanyetik ses dalgaları uygulanır. Ses dalgaları cilt dokusunu ısıtarak kaş bölgesinin kendini yenilemesine yardımcı olur. Uygulanacak seans sayısı kişinin kaş düşüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. İşlem süresi genellikle yaklaşık 20 dakika sürer.

KANTOPLASTİ (BELLA EYES, CAT EYES)

Bella eyes, kaşları yorgun kaşlar yerine kalkık göstermek için en popüler yöntemlerden biridir. Bella eyes tarzında kaşlar ve gözler eskisinden daha çekik görünüme kavuşur. Bu işlem; göz kenarlarından, kaz ayaklarından ve göz kapaklarından düşmeye başlayan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtularak istediği enerjik ve genç görünüme kavuşabilir. Aynı zamanda Bella eyes tedavisi yüz ve boyun bölgesinde lifting etkisi gösterir.

